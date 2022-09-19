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Окупанти посилили режим у Маріуполі: є перші затримані – радник мера

"Українська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 12:13
Окупанти посилили режим у Маріуполі: є перші затримані – радник мера
Техніка росіян у Маріуполі, фото з Telegram Петра Андрющенка

В окупованому Маріуполі росіяни посилили перевірки, збільшили кількість поліцейських, військових та почали затримувати невдоволених маріупольців. 

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Окупаційна влада розпочала комплексну операцію з посилення режиму (в Маріуполі - ред.). По місту фіксують стрімке зростання патрулів в складі комендатури, російських військових та поліції окупантів. Мобільні блокпости. Масові перевірки документів в чоловіків". 

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Деталі: За його словами, водночас в міських пабліках окупанти поширюють інформацію про початок так званої "мобілізації" в Маріуполі. Також повідомляють про перші арешти, зокрема встановлено та заарештовано автора відео про бунти жителів Лівобережжя.

Нагадаємо: 15 вересня стало відомо, що в окупованому Маріуполі відсутність у квартирах води та електроенергії протягом 3 місяців змусила людей вийти на стихійний мітинг.

Теми: Маріупольокупаціямітинги
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