Оккупанты усилили режим в Мариуполе: есть первые задержанные – советник мэра

В оккупированном Мариуполе россияне усилили проверки, увеличили количество полицейских, военных и начали недовольных задерживать мариупольцев.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Оккупационные власти начали комплексную операцию по усилению режима (в Мариуполе - ред.). По городу фиксируют стремительный рост патрулей в составе комендатуры, российских военных и полиции оккупантов. Мобильные блокпосты. Массовые проверки документов у мужчин".

Реклама:

Детали: По его словам, одновременно в городских пабликах оккупанты распространяют информацию о начале так называемой "мобилизации" в Мариуполе. Также сообщают о первых арестах, в частности установлен и арестован автор видео о бунтах жителей Левобережья.

Напомним: 15 сентября стало известно, что в оккупированном Мариуполе отсутствие в квартирах воды и электроэнергии в течение 3 месяцев заставило людей выйти на стихийный митинг.