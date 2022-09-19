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Оккупанты усилили режим в Мариуполе: есть первые задержанные – советник мэра

"Украинская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 12:13
Оккупанты усилили режим в Мариуполе: есть первые задержанные – советник мэра
Техника россиян в Мариуполе, фото из Telegram Петра Андрющенко

В оккупированном Мариуполе россияне усилили проверки, увеличили количество полицейских, военных и начали недовольных задерживать мариупольцев. 

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Оккупационные власти начали комплексную операцию по усилению режима (в Мариуполе - ред.). По городу фиксируют стремительный рост патрулей в составе комендатуры, российских военных и полиции оккупантов. Мобильные блокпосты. Массовые проверки документов у мужчин". 

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Детали: По его словам, одновременно в городских пабликах оккупанты распространяют информацию о начале так называемой "мобилизации" в Мариуполе. Также сообщают о первых арестах, в частности установлен и арестован автор видео о бунтах жителей Левобережья.

Напомним: 15 сентября стало известно, что в оккупированном Мариуполе отсутствие в квартирах воды и электроэнергии в течение 3 месяцев заставило людей выйти на стихийный митинг.

Темы: Мариупольоккупациямитинги
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