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Більшість українців вірять, що керівництво країни діє злагоджено, розколу немає – опитування

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 вересня 2022, 12:46
Колаж Getty Images

71% українців вважають, що військове і політичне керівництво країни діють злагоджено із спільною метою перемоги, йдеться в соцопитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 7 - 13 вересня 

Деталі: За даними опитування, у той же час 14% респондентів з числа опитаних вважать, що існують "серйозні конфлікти між політичним і військовим керівництвом".

 

На думку 24% з числа опитаних, "керівництво не приділяє належної уваги нашим захисникам". Натомість 60% переконані, що керівництво "у мірі можливості проявляє належну увагу захисникам".

Ще 29% респондентів вірять у те, що чиновники наживаються на війні і розкрадають західну зброю. Проте і в цьому випадку значно більше тих, хто вважає, що зброя "не розкрадається, а використовується нашими захисниками" –  у цьому переконані 51% респондентів.

Впродовж 7-13 вересня 2022 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус".

Метод опитування телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. 

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Було опитано 2000 респондентів віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

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Теми: війнаопитуванняУкраїна
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