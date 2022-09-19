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Большинство украинцев верят, что руководство страны действует слаженно, раскола нет - опрос

Станислав ПогориловПонедельник, 19 сентября 2022, 12:46
Большинство украинцев верят, что руководство страны действует слаженно, раскола нет - опрос
Колkаж Getty Images

71% украинцев считают, что военное и политическое руководство страны действуют слаженно с общей целью победы, говорится в соцопросе Киевского международного института социологии.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 7 - 13 сентября 

Детали: По данным опроса, в то же время 14% респондентов из числа опрошеных считают, что существуют "серьезные конфликты между политическим и военным руководством".

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По мнению 24% из числа опрошенных, "руководство не уделяет должного внимания нашим защитникам". В свою очередь 60% убеждены, что руководство "по мере возможности проявляет должное внимание защитникам".

Еще 29% респондентов верят в то, что чиновники наживаются на войне и разворовывают западное оружие. Однако и в этом случае значительно больше тех, кто считает, что оружие "не разворовывается, а используется нашими защитниками" – в этом убеждены 51% респондентов.

В течение 7-13 сентября 2022 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус".

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Метод опроса телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. 

Темы: войнаопросУкраина
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