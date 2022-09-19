Окупанти на Луганщині "ув'язнили" співробітника ОБСЄ на 13 років

"Верховний суд" "ЛНР" нібито "засудив" співробітника ОБСЄ Дмитра Шабанова до 13 років позбавлення волі "за держзраду".

Джерело: РБК

Деталі: Шабанов був асистентом з безпеки Стахановської передової патрульної бази місії.

Реклама:

Його затримали на окупованій Луганщині в середині квітня. Пізніше звинуватили в "передачі закритих відомостей представникам іноземних спецслужб".

Бойовики кажуть, нібито Шабанова завербував "резидент ЦРУ США в Україні, який працював у СБУ".

Також окупанти вигадали, що Шабанов "проходив спеціальну підготовку в США", а потім нібито збирав відомості про переміщення бойовиків.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 1 липня стало відомо, що ОБСЄ закриє Офіс проєктного координатора в Україні через вето РФ, яка не дала згоди на продовження його мандату.