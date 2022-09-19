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Оккупанты на Луганщине "посадили в тюрьму" сотрудника ОБСЕ на 13 лет

Роман ПетренкоПонедельник, 19 сентября 2022, 13:12
Оккупанты на Луганщине посадили в тюрьму сотрудника ОБСЕ на 13 лет
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ, ОБСЕ, FLICKR

"Верховный суд" "ЛНР" якобы "приговорил" сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы "за госизмену".

Источник: РБК

Детали: Шабанов был ассистентом по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии.

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Его задержали на оккупированной Луганщине в середине апреля. Позже обвинили его в "передаче закрытых сведений представителям иностранных спецслужб".

Боевики говорят, якобы Шабанова завербовал "резидент ЦРУ США в Украине, который работал в СБУ".

Также оккупанты придумали, что Шабанов "проходил специальную подготовку в США", а потом якобы собирал сведения о перемещениях боевиков.

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Напомним: 1 июля стало известно, что ОБСЕ закроет Офис проектного координатора в Украине из-за вето РФ, не давшей согласия на продление его мандата.

Темы: Луганская областьоккупацияОБСЕРосcия
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