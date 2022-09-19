Окупанти кажуть, що під час обстрілу Донецька загинуло 13 людей

Призначений окупантами так званий мер Донецька Олексій Кулемзін повідомив, що під час обстрілу Куйбишевського району міста загинуло 13 людей.

Джерело: Кулемзін у Telegram

Пряма мова Кулемзіна: "На пл. Бакинських комісарів у Куйбишевському районі 13 загиблих мирних громадян. Кількість поранених уточнюється".

Деталі: З якої сторони вівся обстріл, не повідомляється. Пропагандистські російські канали звинувачують ЗСУ.

Також неможливо перевірити достовірність даних про загиблих та постраждалих.

Що було раніше: 18 вересня окупаційні війська повідомляли, що близько 9 години ранку була обстріляна колонія в Оленівці, загинув один український полонений.