Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти кажуть, що під час обстрілу Донецька загинуло 13 людей

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 вересня 2022, 14:15
Окупанти кажуть, що під час обстрілу Донецька загинуло 13 людей
Фото: скриншот

Призначений окупантами так званий мер Донецька Олексій Кулемзін повідомив, що під час обстрілу Куйбишевського району міста загинуло 13 людей.

Джерело: Кулемзін у Telegram

Пряма мова Кулемзіна: "На пл. Бакинських комісарів у Куйбишевському районі 13 загиблих мирних громадян. Кількість поранених уточнюється".

Реклама:

Деталі: З якої сторони вівся обстріл, не повідомляється. Пропагандистські російські канали звинувачують ЗСУ.

Також неможливо перевірити достовірність даних про загиблих та постраждалих.

Що було раніше: 18 вересня окупаційні війська повідомляли, що близько 9 години ранку була обстріляна колонія в Оленівці, загинув один український полонений.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьвійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Донецька область
Авіатроща двох вертольотів: у Полтаві прощаються із загиблими екіпажами Мі-8
Росіяни за добу вбили двох жителів Донеччини та Херсонщини
Авіатроща двох Мі-8 біля Краматорська: ДБР вивчить версії диверсії і ураження ворогом
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: