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Окупанти кажуть, що під час обстрілу Донецька загинуло 13 людей

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 вересня 2022, 14:15
Фото: скриншот

Призначений окупантами так званий мер Донецька Олексій Кулемзін повідомив, що під час обстрілу Куйбишевського району міста загинуло 13 людей.

Джерело: Кулемзін у Telegram

Пряма мова Кулемзіна: "На пл. Бакинських комісарів у Куйбишевському районі 13 загиблих мирних громадян. Кількість поранених уточнюється".

Деталі: З якої сторони вівся обстріл, не повідомляється. Пропагандистські російські канали звинувачують ЗСУ.

Також неможливо перевірити достовірність даних про загиблих та постраждалих.

Що було раніше: 18 вересня окупаційні війська повідомляли, що близько 9 години ранку була обстріляна колонія в Оленівці, загинув один український полонений.

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Теми: Донецька областьвійнаУкраїнаРосія
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