Окупанти заявляють про новий обстріл колонії в Оленівці – загинув український полонений

російський військовий під час першої атаки оленівки у липні, фото тасс

Окупаційні війська повідомляють, що 18 вересня близько 9 години ранку знову була обстріляна колонія в Оленівці, загинув один український полонений.

Джерело: окупаційна "влада", росЗМІ

Деталі: За даними "мін’юсту" "ДНР" внаслідок обстрілу загинув полонений український військовослужбовець, ще п'ятеро полонених поранені.

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Постраждалих серед росіян немає.

Чому це важливо: Під час першої атаки по колонії в липні росіяни заявляли про те, що це нібито ЗСУ вдарили з американської РСЗВ HIMARS.

Пізніше телеканал CNN опублікував розслідування, в якому рознесли російську версію - "на відео не видно вирви, ліжка не зрушені, стовпи не пошкоджені, але видно масивні пошкодження від пожежі". За словами експертів, HIMARS би залишив вирву і більші руйнування.

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Також Україна б не використала дорогі HIMARS по цілі всього за 15 км від фронту.

Українська влада зазначає, що пожежа в бараку була спричинена застосуванням термобаричної зброї.

В.о. командира "Азова" майор Микита Надточій в інтерв'ю Українській правді повідомив, що для вбивства українських захисників в Оленівці окупанти могли використати реактивні піхотні вогнемети РПО "Джміль", які швидко випалюють кисень - і людина згорає за лічені секунди...

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