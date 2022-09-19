Оккупанты говорят, что во время обстрела Донецка погибли 13 человек
Понедельник, 19 сентября 2022, 14:15
Назначенный оккупантами так называемый мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что во время обстрела Куйбышевского района города погибли 13 человек.
Источник: Кулемзин в Telegram
Прямая речь Кулемзина: "На пл. Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. Количество раненых уточняется".
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Детали: С какой стороны велся обстрел, не сообщается. Пропагандистские российские каналы обвиняют ВСУ.
Также невозможно проверить достоверность данных о погибших и пострадавших.
Что предшествовало: 18 сентября оккупационные войска сообщали, что около 9 часов утра была обстреляна колония в Еленовке, погиб один украинский пленный.
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