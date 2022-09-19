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У Повітряних сил немає поганої погоди: 10 збитих літаків та гелікоптерів за тиждень

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 вересня 2022, 14:32
ілюстративне фото Повітряних сил

За тиждень Повітряні сили України ліквідували 8 російських літаків, 2 гелікоптери.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, Повітряне командування "Схід"

Пряма мова: "За 6 діб Повітряними силами знищено 8 ворожих літаків, 2 гелікоптери, 4 крилаті ракети та більше 10 БПЛА".

Деталі: Ігнат зазначив, що від початку доби 19 вересня зенітні ракетні війська Повітряних сил збили російський штурмовик Су-25 (на Херсонщині), а також керовану авіаційну ракету Х-59.

Авіація продовжує нищити окупантів на передньому краї навіть попри сезонне погіршення погоди.

Оновлено: Вже після ефіру Повітряне командування "Схід" повідомило, що близько 14-ї години понеділка в Кам'янському районі Дніпропетровщини військові приземлили ворожий БПЛА.

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Теми: війна
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