У Воздушных сил нет плохой погоды: 10 сбитых самолетов и вертолетов за неделю

За неделю Воздушные силы Украины ликвидировали 8 российских самолетов и 2 вертолета.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, Воздушное командование "Восток"

Прямая речь: "За 6 суток Воздушными силами уничтожено 8 вражеских самолетов, 2 вертолета, 4 крылатые ракеты и более 10 БПЛА".

Детали: Игнат отметил, что с начала суток 19 сентября зенитные ракетные войска Воздушных сил сбили российский штурмовик Су-25 (на Херсонщине), а также управляемую авиационную ракету Х-59.

Авиация продолжает уничтожать оккупантов на переднем крае даже несмотря на сезонное ухудшение погоды.

Обновлено: Уже после эфира Воздушное командование "Восток" сообщило, что около 14 часов понедельника в Каменском районе Днепропетровщины военные приземлили вражеский БПЛА.