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Тренер збірної України Петраков сказав, що готовий захищати свій дім. Росіяни образились

Роман ПетренкоПонеділок, 19 вересня 2022, 14:55
Тренер збірної України Петраков сказав, що готовий захищати свій дім. Росіяни образились
петраков, фото уаф

РФ вимагає від УЄФА дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова через заклик до санкцій проти росіян і готовність воювати за свою країну.

Джерело: The Guardian

Деталі: За даними видання, Росія закликає УЄФА дискваліфікувати тренера збірної України з футболу після того, як він висловив бажання воювати з окупаційними військами Путіна.

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Футбольний союз Росії звинуватив Петракова в "дискримінації росіян і нездатності зберігати політичний нейтралітет".

У листі до УЄФА Петракова звинувачують у "порушенні кодексів поведінки" через заклики до заборони росіян у міжнародному спорті та висловлювання в інтерв'ю про готовність вступити до лав Збройних сил.

Пряма мова Петракова: "Я думав, якщо вони прийдуть до Києва, я візьму зброю і буду захищати своє місто. Мені 64 роки, але я вважав, що це нормально - зробити це. Думаю, я міг би вбити двох-трьох ворогів".

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Більше деталей: Росіяни написали, що виступають "проти будь-якої дискримінації щодо країни" і "прагнуть просувати футбол в дусі миру".

В УАФ відповіли на лист УЄФА, зазначивши, що Петраков проявив патріотизм.

Дослівно: "Коли на його країну напали нелюди-загарбники, [Петраков] був готовий захищати свою землю, своїх жінок і дітей.

Його не взяли в армію через відсутність військового досвіду, але його крок є свідченням відданості країні та патріотизму.

Про яку дискримінацію може йти мова щодо нації, яка свідомо здійснює геноцид проти іншої?".

Нагадаємо: УЄФА безкоштовно передав Україні права на показ вересневих матчів збірної з футболу.

Теми: футболУЄФАУкраїнаспорт
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