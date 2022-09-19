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Тренер збірної України Петраков сказав, що готовий захищати свій дім. Росіяни образились

Роман ПетренкоПонеділок, 19 вересня 2022, 14:55
петраков, фото уаф

РФ вимагає від УЄФА дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова через заклик до санкцій проти росіян і готовність воювати за свою країну.

Джерело: The Guardian

Деталі: За даними видання, Росія закликає УЄФА дискваліфікувати тренера збірної України з футболу після того, як він висловив бажання воювати з окупаційними військами Путіна.

Футбольний союз Росії звинуватив Петракова в "дискримінації росіян і нездатності зберігати політичний нейтралітет".

У листі до УЄФА Петракова звинувачують у "порушенні кодексів поведінки" через заклики до заборони росіян у міжнародному спорті та висловлювання в інтерв'ю про готовність вступити до лав Збройних сил.

Пряма мова Петракова: "Я думав, якщо вони прийдуть до Києва, я візьму зброю і буду захищати своє місто. Мені 64 роки, але я вважав, що це нормально - зробити це. Думаю, я міг би вбити двох-трьох ворогів".

Більше деталей: Росіяни написали, що виступають "проти будь-якої дискримінації щодо країни" і "прагнуть просувати футбол в дусі миру".

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В УАФ відповіли на лист УЄФА, зазначивши, що Петраков проявив патріотизм.

Дослівно: "Коли на його країну напали нелюди-загарбники, [Петраков] був готовий захищати свою землю, своїх жінок і дітей.

Його не взяли в армію через відсутність військового досвіду, але його крок є свідченням відданості країні та патріотизму.

Про яку дискримінацію може йти мова щодо нації, яка свідомо здійснює геноцид проти іншої?".

Нагадаємо: УЄФА безкоштовно передав Україні права на показ вересневих матчів збірної з футболу.

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Теми: футболУЄФАУкраїнаспорт
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