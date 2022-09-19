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Тренер сборной Украины Петраков сказал, что готов защищать свой дом. Россияне обиделись

Роман ПетренкоПонедельник, 19 сентября 2022, 14:55
петраков, фото уаф

РФ требует от УЕФА дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова из-за призыва к санкциям против россиян и готовности воевать за свою страну.

Источник: The Guardian

Детали: По данным издания, Россия призывает УЕФА дисквалифицировать тренера сборной Украины по футболу после того, как он выразил желание воевать с оккупационными войсками Путина.

Футбольный союз России обвинил Петракова в "дискриминации россиян и неспособности сохранять политический нейтралитет".

В письме к УЕФА Петракова обвиняют в "нарушении кодексов поведения" из-за призывов к запрету россиян в международном спорте и высказывания о своей готовности вступить в ряды Вооруженных сил.

Последние комментарии были впервые сделаны Петраковым в апрельском интервью газете "Гардиан".

Прямая речь Петракова: "Я думал, если они придут в Киев, я возьму оружие и буду защищать свой город. Мне 64 года, но я считал, что это нормально - сделать это. Думаю, я мог бы убить двух-трех врагов".

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Больше деталей: Россияне написали, что выступают "против любой дискриминации в отношении страны" и "стремятся продвигать футбол в духе мира".

В УАФ ответили на письмо УЕФА, отметив, что Петраков проявил патриотизм.

Дословно: "Когда на его страну напали нелюди-захватчики, [Петраков] был готов защищать свою землю, своих женщин и детей.

Его не взяли в армию из-за отсутствия военного опыта, но его шаг является свидетельством преданности стране и патриотизма.

О какой дискриминации может идти речь в отношении нации, которая сознательно совершает геноцид против другой?".

Напомним: УЕФА бесплатно передал Украине права на показ сентябрьских матчей сборной по футболу.

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Темы: футболУЕФАУкраинаспорт
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