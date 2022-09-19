Росіяни тримають у полоні 50 жінок з Азовсталі: серед них є вагітні

В російському полоні перебуває близько 50 жінок, які вийшли з Азовсталі, дві з них вагітні.

Джерело: керівниця патронатної служби "Азову" Олена Толкачова в інтерв'ю Українській правді

Пряма мова: "У нас за домовленостями якраз після обміну важкими пораненими повинні були йти жінки. Там у нас дві вагітні жінки, одна з "Азову", друга чи то прикордонниця, чи то морська піхота – я точно не знаю. Та, що не з "Азову", вона вже от-от має народжувати. Та, що з "Азову", на четвертому місяці вагітності".

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Деталі: Керівниця патронатної служби наголосила, що росіяни відмовляються видавати навіть вагітних жінок. За її словами, всього в полоні перебуває близько 50 жінок, які вийшли з Азовсталі.

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