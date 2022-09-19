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Россияне держат в плену 50 женщин с Азовстали: среди них есть беременные

"Украинская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 15:01
Россияне держат в плену 50 женщин с Азовстали: среди них есть беременные
Руководитель патронатной службы "Азова" Елена Толкачева, Роман Кравец, УП

В российском плену находится около 50 женщин, которые вышли из Азовстали, две из них беременны. 

Источник: руководитель патронатной службы "Азова" Елена Толкачева в интервью Украинской правде 

Прямая речь: "У нас по договоренностям как раз после обмена тяжелыми ранеными должны были идти женщины. Там у нас две беременные женщины, одна из "Азова", вторая то ли пограничница, то ли морская пехота – я точно не знаю. Та, что не из "Азова", она уже вот-вот должна рожать. Та, что из "Азова", на четвертом месяце беременности".

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Детали: Руководитель патронатной службы отметила, что россияне отказываются выдавать даже беременных женщин. По ее словам, всего в плену находится около 50 женщин, которые вышли из Азовстали. 

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Темы: АзовпленныеРосcия
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