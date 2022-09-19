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На аеродромі окупованого Мелітополя знову вибухи – мер

"Українська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 15:17
Вибух на аеродромі у Мелітополі, фото з Telegram Івана Федорова

19 вересня на аеродромі окупованого Мелітополі вдруге за кілька днів пролунали вибухи.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя знову вибухи. Уточнюємо інформацію".  

Деталі: Федоров опублікував відповідне відео.

Передісторія: 16 вересня на аеродромі в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі пролунав потужний вибух

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Теми: Мелітопольвибухаеродром
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