На аеродромі окупованого Мелітополя знову вибухи – мер
Понеділок, 19 вересня 2022, 15:17
19 вересня на аеродромі окупованого Мелітополі вдруге за кілька днів пролунали вибухи.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя знову вибухи. Уточнюємо інформацію".
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Деталі: Федоров опублікував відповідне відео.
На аеродромі окупованого Мелітополя знову вибухи – мер pic.twitter.com/Nyw22UI5g4— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 19, 2022
Передісторія: 16 вересня на аеродромі в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі пролунав потужний вибух.
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