На аэродроме оккупированного Мелитополя снова взрывы – мэр
Понедельник, 19 сентября 2022, 15:17
19 сентября на аэродроме оккупированного Мелитополя второй раз за несколько дней прогремели взрывы.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя снова взрывы. Уточняем информацию".
Детали: Федоров опубликовал соответствующее видео.
На аеродромі окупованого Мелітополя знову вибухи – мер pic.twitter.com/Nyw22UI5g4— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 19, 2022
Предыстория: 16 сентября на аэродроме во временно оккупированном россиянами Мелитополе прогремел мощный взрыв.