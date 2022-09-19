На аэродроме оккупированного Мелитополя снова взрывы – мэр

Взрыв на аэродроме в Мелитополе, фото из Telegram Ивана Федорова

19 сентября на аэродроме оккупированного Мелитополя второй раз за несколько дней прогремели взрывы.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя снова взрывы. Уточняем информацию".

Детали: Федоров опубликовал соответствующее видео.

На аеродромі окупованого Мелітополя знову вибухи – мер pic.twitter.com/Nyw22UI5g4 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 19, 2022

Предыстория: 16 сентября на аэродроме во временно оккупированном россиянами Мелитополе прогремел мощный взрыв.