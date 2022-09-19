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На аэродроме оккупированного Мелитополя снова взрывы – мэр

"Украинская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 15:17
На аэродроме оккупированного Мелитополя снова взрывы – мэр
Взрыв на аэродроме в Мелитополе, фото из Telegram Ивана Федорова

19 сентября на аэродроме оккупированного Мелитополя второй раз за несколько дней прогремели взрывы.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя снова взрывы. Уточняем информацию".  

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Детали: Федоров опубликовал соответствующее видео.

Предыстория: 16 сентября на аэродроме во временно оккупированном россиянами Мелитополе прогремел мощный взрыв.

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Темы: Мелитопольвзрываэродром
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