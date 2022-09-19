Екс-посадовець "оборонки" хотів продати військові секрети з виробництва двигунів для винищувачів

Служба безпеки в Запоріжжі попередила спробу передачі до однієї з країн Східної Азії секретної документації щодо виробництва авіаційних двигунів для винищувачів і бойових гелікоптерів.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "В результаті спецоперації в Запоріжжі заблоковано спробу нелегальної передачі до однієї з країн Східної Азії новітніх військових технологій, які підлягають державному експортному контролю".

Деталі: Збирався торгувати військовими секретами колишній посадовець одного з потужних оборонних підприємств регіону, залучивши до протиправної діяльності 3 нинішніх працівників.

Вони копіювали таємну інформацію з робочих комп’ютерів і зразків технічної документації, яку планувалося продати іноземним представникам через закриті канали електронного зв’язку.

За попередніми висновками фахівців, скориставшись викраденими технологіями, іноземці могли налагодити власне виробництво модернізованих авіадвигунів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.

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