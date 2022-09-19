Экс-чиновник "оборонки" хотел продать военные секреты по производству двигателей для истребителей

Служба безопасности в Запорожье пресекла попытку передачи в одну из стран Восточной Азии секретной документации по производству авиационных двигателей для истребителей и боевых вертолетов.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В результате спецоперации в Запорожье заблокирована попытка нелегальной передачи в одну из стран Восточной Азии новейших военных технологий, подлежащих государственному экспортному контролю".

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Детали: Собирался торговать военными секретами бывший чиновник одного из мощных оборонных предприятий региона, привлекая к противоправной деятельности 3 нынешних работников.

Они копировали секретную информацию с рабочих компьютеров и образцов технической документации, которую планировалось продать иностранным представителям через закрытые каналы электронной связи.

По предварительным выводам специалистов, воспользовавшись похищенными технологиями иностранцы могли наладить собственное производство модернизированных авиадвигателей.

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В настоящее время решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.

Что предшествовало: СБУ 19 сентября разоблачила двух "законсервированных" боевиков Донбасса, которые прибыли на контролируемую Украиной территорию для проведения разведывательно-подрывной деятельности еще до начала вторжения.