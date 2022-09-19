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Жителям звільнених населених пунктів Херсонщини радять виїхати на зиму

Роман ПетренкоПонеділок, 19 вересня 2022, 16:12
ФОТО WIKIMAPIA.ORG

Херсонська Обласна військова адміністрація порадила жителям деокупованих населених пунктів Херсонщини виїхати на період зими.

Джерело: глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "З огляду на ситуацію, що склалася у звільнених населених пунктах, радимо евакуюватися на зимовий період до Закарпатської, Хмельницької та Житомирської областей.

Особливо це стосується родин із дітьми та маломобільних осіб".

Деталі: При цьому він не уточнив, що мається на увазі під "ситуацією, яка склалася".

Влада наголошує, що після отримання статусу ВПО люди отримають грошову допомогу - 2000 грн для дорослого, 3000 грн для людей з інвалідністю та дітей.

Нагадаємо: За даними української розвідки, підрозділи окупантів в Херсонській області тікають через Дніпро на вкрадених моторках.

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Теми: Херсонська областьдеокупаціявійнаевакуація
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