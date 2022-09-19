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Жителям освобожденных населенных пунктов Херсонщины советуют выехать на зиму

Роман ПетренкоПонедельник, 19 сентября 2022, 16:12
Жителям освобожденных населенных пунктов Херсонщины советуют выехать на зиму
ФОТО WIKIMAPIA.ORG

Херсонская Областная военная администрация посоветовала жителям деоккупированных населенных пунктов Херсонщины выехать на период зимы.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Учитывая ситуацию, сложившуюся в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области.

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Особенно это касается семей с детьми и маломобильных лиц".

Детали: При этом он не уточнил, что имеется в виду под "ситуацией, которая сложилась".

Власти отмечают, что после получения статуса ВПЛ люди получат денежную помощь - 2000 грн для взрослого, 3000 грн для людей с инвалидностью и детей.

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Напомним: По данным украинской разведки, подразделения оккупантов в Херсонской области убегают через Днепр на украденных моторках.

Темы: Херсонская областьдеоккупациявойнаэвакуация
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