Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Жителям освобожденных населенных пунктов Херсонщины советуют выехать на зиму

Роман ПетренкоПонедельник, 19 сентября 2022, 16:12
ФОТО WIKIMAPIA.ORG

Херсонская Областная военная администрация посоветовала жителям деоккупированных населенных пунктов Херсонщины выехать на период зимы.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Учитывая ситуацию, сложившуюся в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области.

Особенно это касается семей с детьми и маломобильных лиц".

Детали: При этом он не уточнил, что имеется в виду под "ситуацией, которая сложилась".

Власти отмечают, что после получения статуса ВПЛ люди получат денежную помощь - 2000 грн для взрослого, 3000 грн для людей с инвалидностью и детей.

Напомним: По данным украинской разведки, подразделения оккупантов в Херсонской области убегают через Днепр на украденных моторках.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: Херсонская областьдеоккупациявойнаэвакуация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ потопили российскую баржу с военными и вооружением – ОК "Юг"

На Харьковщине продолжаются "зачистки", находят тела с отрезанными гениталиями – Енин

Группа немецких депутатов планирует визит в Россию и "на восток Украины"

Украинская IT-армия взломала сайт группы Вагнера: "Персональные данные наемников у нас"

фотоШмыгаль и Зеленская встретились с королем Чарльзом

Фото, видеоВ полиции освобожденного Изюма нашли комнату пыток

Все новости...
Херсонская область
Гауляйтер Сальдо заявил, что вернулся на Херсонщину
Оккупанты пытаются восстановить переправу возле Каховской ГЭС – снимки спутника
Потеряла все свои картины, но проехала пол страны, чтобы спасти собаку и кота: история херсонской мастерицы
Последние новости
06:07
Черное море: Россия увеличила корабельную группировку до 10 единиц
05:17
фотоСтало известно имя замученного в Изюме бойца с сине-желтыми браслетами на руке
04:31
Эрдоган: Украина и Россия договорились об обмене 200 военнопленных
04:02
"Украина будет самой важной темой" – Боррель о неделе в ООН
03:30
За время войны в Украине Россия не смогла достичь стратегических целей – Пентагон
02:30
Военные ударили по 4 районам сосредоточения врага – оперативное командование
01:56
ВСУ потопили российскую баржу с военными и вооружением – ОК "Юг"
01:18
В России заставляют перечислять деньги на лечение раненых в Украине – СМИ
01:15
В начале оккупации Изюма россияне не разрешали хоронить погибших – СМИ
00:25
Россияне накрыли огнем две общины Сумщины, есть раненные
Все новости...