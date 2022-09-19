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РФ планувала "референдум" на Харківщині у листопаді: "за" мали бути 75% – ЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 16:29
Звільнення Куп'янська ЗСУ, фото з соцмереж

Росія планувала провести так званий "референдум" на Харківщині з 1 по 7 листопада, за приєднання до РФ мали "проголосувати" 75%.

Джерело: Радіо Свобода "Донбас Реалії" з посиланням на документ, отриманий від джерел в одному з розвідувальних органів України.

Деталі: Згідно з розробленою у Кремлі "Стратегією проведення референдуму про входження Харківської області до складу Російської Федерації", "голосування" мало відбуватися протягом семи днів з прописаним результатом – 75% за приєднання до країни-агресора. Всього мали проголосувати 142 тисячі виборців, з яких понад 100 тисяч – "за".  

 

Як зазначає видання, документ розробили нещодавно, адже на ньому лінії фронту станом на 24 серпня. Головні ризики – проукраїнські настрої населення та відсутність кадрів для роботи у виборчих комісіях. 

 

Для переконання українців автори планували пропагувати неминучість приєднання всієї Харківської області до РФ, а також економічні та соціальні вигоди входження до складу Росії.

Зокрема, серед слоганів "стратегії" є "Росія тут назавжди" та "Скажи Росії так, перед Богом ми один народ". Росіяни також будували пропаганду референдуму навколо православних свят, наприклад хресний хід 21 вересня на підтримку "референдуму", а під час його проведення – щодня.   

 

Передісторія: Влада РФ через успішний український контрнаступ відклала на невизначений термін проведення так званих "референдумів про приєднання до Росії" окупованих територій Донбасу, а також Запорізької, Харківської та Херсонської областей. 

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Теми: РосіяХарківська областьреферендумокупація
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