Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ планувала "референдум" на Харківщині у листопаді: "за" мали бути 75% – ЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 16:29
РФ планувала референдум на Харківщині у листопаді: за мали бути 75% – ЗМІ
Звільнення Куп'янська ЗСУ, фото з соцмереж

Росія планувала провести так званий "референдум" на Харківщині з 1 по 7 листопада, за приєднання до РФ мали "проголосувати" 75%.

Джерело: Радіо Свобода "Донбас Реалії" з посиланням на документ, отриманий від джерел в одному з розвідувальних органів України.

Деталі: Згідно з розробленою у Кремлі "Стратегією проведення референдуму про входження Харківської області до складу Російської Федерації", "голосування" мало відбуватися протягом семи днів з прописаним результатом – 75% за приєднання до країни-агресора. Всього мали проголосувати 142 тисячі виборців, з яких понад 100 тисяч – "за".  

Реклама:
 

Як зазначає видання, документ розробили нещодавно, адже на ньому лінії фронту станом на 24 серпня. Головні ризики – проукраїнські настрої населення та відсутність кадрів для роботи у виборчих комісіях. 

 

Для переконання українців автори планували пропагувати неминучість приєднання всієї Харківської області до РФ, а також економічні та соціальні вигоди входження до складу Росії.

Зокрема, серед слоганів "стратегії" є "Росія тут назавжди" та "Скажи Росії так, перед Богом ми один народ". Росіяни також будували пропаганду референдуму навколо православних свят, наприклад хресний хід 21 вересня на підтримку "референдуму", а під час його проведення – щодня.   

ВІДЕО ДНЯ
 

Передісторія: Влада РФ через успішний український контрнаступ відклала на невизначений термін проведення так званих "референдумів про приєднання до Росії" окупованих територій Донбасу, а також Запорізької, Харківської та Херсонської областей. 

Теми: РосіяХарківська областьреферендумокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: