РФ планировала "референдум" на Харьковщине в ноябре: "за" должны быть 75% – СМИ

Россия планировала провести так называемый "референдум" на Харьковщине с 1 по 7 ноября, за присоединение к РФ должны были "проголосовать" 75%.

Источник: Радио Свобода "Донбасс Реалии" со ссылкой на документ, полученный от источников в одном из разведывательных органов Украины.

Детали: Согласно разработанной в Кремле "Стратегии проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав Российской Федерации", "голосование" должно было происходить в течение семи дней с прописанным результатом – 75% за присоединение к стране-агрессору. Всего должны были проголосовать 142 тысячи избирателей, из которых более 100 тысяч – "за".

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Как отмечает издание, документ разработали недавно, так как на нем линии фронта указаны по состоянию на 24 августа. Главные риски – проукраинские настроения населения и отсутствие кадров для работы в избирательных комиссиях.

Для убеждения украинцев авторы планировали пропагандировать неизбежность присоединения всей Харьковской области к РФ, а также экономические и социальные выгоды вхождения в состав России.

В частности, среди слоганов "стратегии" есть "Россия здесь навсегда" и "Скажи России да, перед Богом мы один народ". Россияне также строили пропаганду референдума вокруг православных праздников, например планировался крестный ход 21 сентября в поддержку "референдума", а во время его проведения – ежедневно.

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Предыстория: Власти РФ из-за успешного украинского контрнаступления отложили на неопределенный срок проведение так называемых "референдумов о присоединении к России" оккупированных территорий Донбасса, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.