Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ планировала "референдум" на Харьковщине в ноябре: "за" должны быть 75% – СМИ

"Украинская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 16:29
РФ планировала референдум на Харьковщине в ноябре: за должны быть 75% – СМИ
Увольнение Купянская ВСУ, фото из соцсетей

Россия планировала провести так называемый "референдум" на Харьковщине с 1 по 7 ноября, за присоединение к РФ должны были "проголосовать" 75%.

Источник: Радио Свобода "Донбасс Реалии" со ссылкой на документ, полученный от источников в одном из разведывательных органов Украины.

Детали: Согласно разработанной в Кремле "Стратегии проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав Российской Федерации", "голосование" должно было происходить в течение семи дней с прописанным результатом – 75% за присоединение к стране-агрессору. Всего должны были проголосовать 142 тысячи избирателей, из которых более 100 тысяч – "за".  

Реклама:
 

Как отмечает издание, документ разработали недавно, так как на нем линии фронта указаны по состоянию на 24 августа. Главные риски – проукраинские настроения населения и отсутствие кадров для работы в избирательных комиссиях. 

 

Для убеждения украинцев авторы планировали пропагандировать неизбежность присоединения всей Харьковской области к РФ, а также экономические и социальные выгоды вхождения в состав России.

В частности, среди слоганов "стратегии" есть "Россия здесь навсегда" и "Скажи России да, перед Богом мы один народ". Россияне также строили пропаганду референдума вокруг православных праздников, например планировался крестный ход 21 сентября в поддержку "референдума", а во время его проведения – ежедневно.   

ВИДЕО ДНЯ
 

Предыстория: Власти РФ из-за успешного украинского контрнаступления отложили на неопределенный срок проведение так называемых "референдумов о присоединении к России" оккупированных территорий Донбасса, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. 

Темы: РосcияХарьковская областьреферендумоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
Все новости...
Реклама: