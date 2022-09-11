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Через контрнаступ окупанти відклали "референдуми" і забрали політтехнологів – росЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 11 вересня 2022, 17:13
Через контрнаступ окупанти відклали референдуми і забрали політтехнологів – росЗМІ
ілюстративне ФОТО З САЙТУ ГУР МОУ

Влада РФ через успішний український контрнаступ відклала на невизначений термін проведення так званих "референдумів про приєднання до Росії" окупованих територій Донбасу, а також Запорізької, Харківської та Херсонської областей.

Джерело: російське видання "Медуза" з посиланням на два джерела, близькі до Кремля

Деталі: Співрозмовники "Медузи" пояснили, що єдиною причиною цього рішення є успішний контрнаступ українських військ на Харківському напрямку.

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Джерела наголосили, що пов'язані з Кремлем політтехнологи, які працювали в Харківській та Запорізькій областях, уже відкликані до Росії.

"******* [поспішно поїхали] усі. Надійшов наказ їхати додому", – сказало джерело.

При цьому, за даними видання, на Херсонщині російські політтехнологи, які готували референдум, поки що залишаються.

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Видання нагадує, що на початку вересня секретар генради "Єдиної Росії" перший віце-спікер Ради Федерації Андрій Турчак оголосив, що референдуми "правильно і символічно" провести 4 листопада — у День народної єдності. Це стало першою конкретною датою референдумів, яку відкрито називали російські чиновники такого високого рангу.

При цьому, за інформацією Медузи, на самому початку війни в Кремлі були впевнені, що зможуть анексувати нові території вже у квітні. Потім через невдачі на фронті дедлайн перенесли на травень, а потім і на 11 вересня — цього дня в Росії відбуваються регіональні вибори.

Проте провести їх у вересні також не вдалося. У результаті, як стверджують джерела "Медузи", під тиском президента РФ Володимира Путіна, якому "не терпиться" "приєднати" нові території, в адміністрації президента РФ встановили "остаточну" дату – 4 листопада.

За словами одного зі співрозмовників "Медузи", вже наступного тижня окупаційні "військово-цивільні адміністрації" українських територій мали офіційно оголосити про початок підготовки до листопадового референдуму. Тепер усі ці плани "поставлені на стоп", "про листопад уже мова не йде".

Співрозмовники "Медузи", близькі до Кремля, наголосили: російська влада не розуміє, коли зможе повернутися до обговорення конкретних дат можливого голосування, — це залежить від того, як розвиватиметься контрнаступ України. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на запитання "Медузи" про долю референдумів не відповів.

Передісторія:

  • З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого Росія окупувала додаткові території України на Донбасі, а також частину Херсонської, Харківської та Запорізької областей. Щоб позначити захоплені землі як російські, окупанти вже кілька разів планували там провести псевдореферендуми, де місцеве населення нібито захоче в РФ. Проте щоразу плани зривалися через протистояння місцевих мешканців та контрнаступ Збройних сил України.
  • Зокрема, 5 вересня так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Кирило Стремоусов заявив, що "через всі ці події" окупанти відклали на невизначений термін проведення псевдореферендуму щодо приєднання Херсонщини до Росії.
  • 7 вересня перший заступник голови Ради Федеральних зборів РФ та секретар генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак запропонував провести так звані "референдуми з приєднання до РФ" окупованих Росією територій України на початку листопада.
  • 9 вересня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зробив вигляд, що Росія не має відношення до псевдореферендумів на окупованих територіях Донбасу, заявивши, що питання їхнього проведення у "День народного єднання", це справа громадян, які живуть на цих територіях.

Теми: окупаціяконтрнаступреферендум
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