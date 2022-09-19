ОБСЄ вимагає негайно звільнити членів місії, яких "засудили" бойовики

Глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау та генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Марія Шмід засудили "вирок" бойовиків Луганщини членам місії Максиму Петрову та Дмитру Шабанову та закликали до негайного звільнення затриманих.

Джерело: ОБСЄ

Пряма мова Шмід: "Наші колеги залишаються співробітниками ОБСЄ і виконували офіційні обов'язки за мандатом усіх 57 держав-учасниць. Я закликаю до їх негайного і безумовного звільнення, разом з іншим нашим колегою, який також затриманий".

Пряма мова Рау: "Члени нашої місії безпідставно утримуються вже понад п'ять місяців у невідомих умовах без жодних на те підстав, окрім чистого політичного театру. Це негуманно і огидно".

Деталі: Як йдеться в заяві організації, ОБСЄ залишається у тісному контакті з зацікавленими сторонами, включаючи інші міжнародні організації, з метою сприяння звільненню затриманих співробітників, ОБСЄ вживає і продовжуватиме вживати заходів для використання всіх наявних каналів для забезпечення привілеїв та імунітетів нинішніх і колишніх співробітників ОБСЄ.

Передісторія: Так званий "верховний суд ЛНР" засудив двох співробітників місії ОБСЄ до 13 років позбавлення волі. Максим Петров та Дмитро Шабанов були визнані "винними" у держзраді.