Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ вимагає негайно звільнити членів місії, яких "засудили" бойовики

"Українська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 17:24
Дмитро Шабанов у залі "суду" "ЛНР". Фото: "Луганский информационный центр"

Глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау та генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Марія Шмід засудили "вирок" бойовиків Луганщини членам місії Максиму Петрову та Дмитру Шабанову та закликали до негайного звільнення затриманих.

Джерело: ОБСЄ

Пряма мова Шмід: "Наші колеги залишаються співробітниками ОБСЄ і виконували офіційні обов'язки за мандатом усіх 57 держав-учасниць. Я закликаю до їх негайного і безумовного звільнення, разом з іншим нашим колегою, який також затриманий".

Пряма мова Рау: "Члени нашої місії безпідставно утримуються вже понад п'ять місяців у невідомих умовах без жодних на те підстав, окрім чистого політичного театру. Це негуманно і огидно". 

Деталі: Як йдеться в заяві організації, ОБСЄ залишається у тісному контакті з зацікавленими сторонами, включаючи інші міжнародні організації, з метою сприяння звільненню затриманих співробітників, ОБСЄ вживає і продовжуватиме вживати заходів для використання всіх наявних каналів для забезпечення привілеїв та імунітетів нинішніх і колишніх співробітників ОБСЄ.

Передісторія: Так званий "верховний суд ЛНР" засудив двох співробітників місії ОБСЄ до 13 років позбавлення волі. Максим Петров та Дмитро Шабанов були визнані "винними" у держзраді.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ОБСЄЛуганськЛуганська областьсуд
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Контрнаступ ЗСУ викликає паніку у ворога – ISW

ЗСУ потопили російську баржу з військовими і озброєнням – ОК "Південь"

На Харківщині тривають "зачистки", знаходять тіла з відрізаними геніталіями – Єнін

Група німецьких депутатів планує візит до Росії та "на схід України"

Українська IT-армія зламала сайт групи Вагнера: "Персональні дані найманців у нас"

фотоШмигаль та Зеленська зустрілися з королем Чарльзом

Усі новини...
ОБСЄ
Окупанти на Луганщині "ув'язнили" співробітника ОБСЄ на 13 років
ОБСЄ закликає розслідувати смерть британця в полоні бойовиків "ДНР"
В МЗС назвали важливим черговий звіт місії ОБСЄ про воєнні злочини Росії в Україні
Останні новини
08:14
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині, накрили "Градами" три громади – ОВА
07:43
Загарбники "мобілізують" 500 працівників єнакіївського заводу – штаб
07:16
За добу ЗСУ відбили ворожі атаки в районах чотирьох населених пунктів – зведення
06:55
Контрнаступ ЗСУ викликає паніку у ворога – ISW
06:07
Чорне море: Росія збільшила корабельне угруповання до 10 одиниць
05:17
фотоСтало відоме ім’я закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці
04:31
Ердоган: Україна і Росія домовилися про обмін 200 військовополонених
04:02
"Україна буде найважливішою темою" – Боррель про тиждень в ООН
03:30
За час війни в Україні Росія не змогла досягти стратегічних цілей – Пентагон
02:30
Військові вдарили по 4 районах зосередження ворога – оперативне командування
Усі новини...