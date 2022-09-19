Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОБСЄ вимагає негайно звільнити членів місії, яких "засудили" бойовики

"Українська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 17:24
ОБСЄ вимагає негайно звільнити членів місії, яких засудили бойовики
Дмитро Шабанов у залі "суду" "ЛНР". Фото: "Луганский информационный центр"

Глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау та генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Марія Шмід засудили "вирок" бойовиків Луганщини членам місії Максиму Петрову та Дмитру Шабанову та закликали до негайного звільнення затриманих.

Джерело: ОБСЄ

Пряма мова Шмід: "Наші колеги залишаються співробітниками ОБСЄ і виконували офіційні обов'язки за мандатом усіх 57 держав-учасниць. Я закликаю до їх негайного і безумовного звільнення, разом з іншим нашим колегою, який також затриманий".

Реклама:

Пряма мова Рау: "Члени нашої місії безпідставно утримуються вже понад п'ять місяців у невідомих умовах без жодних на те підстав, окрім чистого політичного театру. Це негуманно і огидно". 

Деталі: Як йдеться в заяві організації, ОБСЄ залишається у тісному контакті з зацікавленими сторонами, включаючи інші міжнародні організації, з метою сприяння звільненню затриманих співробітників, ОБСЄ вживає і продовжуватиме вживати заходів для використання всіх наявних каналів для забезпечення привілеїв та імунітетів нинішніх і колишніх співробітників ОБСЄ.

Передісторія: Так званий "верховний суд ЛНР" засудив двох співробітників місії ОБСЄ до 13 років позбавлення волі. Максим Петров та Дмитро Шабанов були визнані "винними" у держзраді.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ОБСЄЛуганськЛуганська областьсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: