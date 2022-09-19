ОБСЕ требует немедленно освободить членов миссии, которых "осудили" боевики

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид осудили "приговор" боевиков Луганщины членам миссии Максиму Петрову и Дмитрию Шабанову и призвали к немедленному освобождению задержанных.

Источник: ОБСЕ

Прямая речь Шмид: "Наши коллеги остаются сотрудниками ОБСЕ и выполняли официальные обязанности по мандату всех 57 государств-участников. Я призываю к их немедленному и безусловному освобождению, вместе с другим нашим коллегой, который также задержан".

Прямая речь Рау: "Члены нашей миссии безосновательно удерживаются уже более пяти месяцев в неизвестных условиях без всяких на то оснований, кроме чистого политического театра. Это негуманно и отвратительно".

Детали: Как говорится в заявлении организации, ОБСЕ остается в тесном контакте с заинтересованными сторонами, включая другие международные организации, с целью содействия освобождению задержанных сотрудников, ОБСЕ принимает и будет продолжать принимать меры и использовать все имеющиеся каналы для обеспечения привилегий и иммунитетов нынешних и бывших сотрудников ОБСЕ.

Предыстория: Так называемый "Верховный суд ЛНР" приговорил двух сотрудников миссии ОБСЕ к 13 годам лишения свободы. Максим Петров и Дмитрий Шабанов были признаны "виновными" в госизмене.