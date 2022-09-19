Шмигаль та Зеленська зустрілися з королем Чарльзом
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська зустрілися з королем Британії Чарльзом ІІІ в день похорону його матері, королеви Єлизавети ІІ.
Про це, як передає "Європейська правда", Шмигаль написав у своєму Телеграмі.
"Мав за честь зустрітися з Його Величністю королем Чарльзом ІІІ в Букінгемському палаці. Разом із першою леді Оленою Зеленською висловили співчуття від імені президента, уряду та народу України з приводу смерті королеви Єлизавети ІІ" - написав він.
Прем’єр та перша леді подякували за незмінну потужну підтримку України з боку Великої Британії та особисто короля.
"Підкреслив, що український народ був би радий у майбутньому вітати короля Чарльза ІІІ з візитом у нашій країні" - написав Шмигаль.
Раніше Денис Шмигаль повідомив, що під час візиту до Британії зустрівся зі спікером Палати громад Британії сером Ліндсі Гойлом.
Увечері в неділю Денис Шмигаль, перша леді Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко з дружиною вшанували королеву у Вестмінстерській залі.
Також британські ЗМІ повідомили, що принцеса Уельська зустрілася з Оленою Зеленською напередодні похорону королеви. Кейт провела аудієнцію у Букінгемському палаці.