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Шмигаль та Зеленська зустрілися з королем Чарльзом

"Європейська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 21:33
Шмигаль та Зеленська зустрілися з королем Чарльзом
Зеленська і Шмигаль у Букінгемському палаці зустрічаються з королем Чарльзом ІІІ, фото з Telegram Шмигаля

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська зустрілися з королем Британії Чарльзом ІІІ в день похорону його матері, королеви Єлизавети ІІ.

Про це, як передає "Європейська правда", Шмигаль написав у своєму Телеграмі.

"Мав за честь зустрітися з Його Величністю королем Чарльзом ІІІ в Букінгемському палаці. Разом із першою леді Оленою Зеленською висловили співчуття від імені президента, уряду та народу України з приводу смерті королеви Єлизавети ІІ" - написав він.

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Прем’єр та перша леді подякували за незмінну потужну підтримку України з боку Великої Британії та особисто короля.

"Підкреслив, що український народ був би радий у майбутньому вітати короля Чарльза ІІІ з візитом у нашій країні" - написав Шмигаль.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Денис Шмигаль повідомив, що під час візиту до Британії зустрівся зі спікером Палати громад Британії сером Ліндсі Гойлом.

Увечері в неділю Денис Шмигаль, перша леді Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко з дружиною вшанували королеву у Вестмінстерській залі.

Також британські ЗМІ повідомили, що принцеса Уельська зустрілася з Оленою Зеленською напередодні похорону королеви. Кейт провела аудієнцію у Букінгемському палаці.

Теми: Олена ЗеленськаШмигаль Король ЧарльзВелика Британія
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