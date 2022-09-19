Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмигаль та Зеленська зустрілися з королем Чарльзом

"Європейська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 21:33
Зеленська і Шмигаль у Букінгемському палаці зустрічаються з королем Чарльзом ІІІ, фото з Telegram Шмигаля

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська зустрілися з королем Британії Чарльзом ІІІ в день похорону його матері, королеви Єлизавети ІІ.

Про це, як передає "Європейська правда", Шмигаль написав у своєму Телеграмі.

"Мав за честь зустрітися з Його Величністю королем Чарльзом ІІІ в Букінгемському палаці. Разом із першою леді Оленою Зеленською висловили співчуття від імені президента, уряду та народу України з приводу смерті королеви Єлизавети ІІ" - написав він.

Прем’єр та перша леді подякували за незмінну потужну підтримку України з боку Великої Британії та особисто короля.

"Підкреслив, що український народ був би радий у майбутньому вітати короля Чарльза ІІІ з візитом у нашій країні" - написав Шмигаль.

Раніше Денис Шмигаль повідомив, що під час візиту до Британії зустрівся зі спікером Палати громад Британії сером Ліндсі Гойлом.

ВІДЕО ДНЯ

Увечері в неділю Денис Шмигаль, перша леді Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко з дружиною вшанували королеву у Вестмінстерській залі.

Також британські ЗМІ повідомили, що принцеса Уельська зустрілася з Оленою Зеленською напередодні похорону королеви. Кейт провела аудієнцію у Букінгемському палаці.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Олена ЗеленськаШмигаль Король ЧарльзВелика Британія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

На Київщині знайшли ще двох закатованих росіянами чоловіків: один - у шевронах академії СБУ

Окупанти Херсонщини теж хочуть негайного "референдуму" про вступ до РФ

Медведєв хоче "захистити" окупований Донбас через "референдуми": означатиме напад на Росію

Ердоган: повернення Росією захоплених територій Україні полегшить переговори

Контрнаступ ЗСУ викликає паніку у ворога – ISW

ЗСУ потопили російську баржу з військовими і озброєнням – ОК "Південь"

Усі новини...
Олена Зеленська
Олена Зеленська буде присутня на похороні королеви Єлизавети II - The Sun
Зеленська: Поки Британія рахує копійки, ми рахуємо жертви
Патрульні поліціянтки сфотографувалися у позах Олени Зеленської з обкладинки Vogue
Останні новини
12:40
ЄС фінально погодив виділення 5 млрд євро макрофіну для України
12:39
У Росії хочуть ввести покарання за здачу в полон – ЗМІ
12:36
PepsiCo врешті припинила виробництво газованих напоїв у Росії
12:19
Окупанти воюють з книгами: з бібліотек Мелітополя вилучили всю українську літературу
12:07
фотоВ обсерваторії Гринвіча обрали найкращі космічні зображення 2022 року
12:07
Британія планує виділити Україні ще 2,6 мільярда доларів військової допомоги – FT
11:46
ЄС має припинити розмови про нові санкції проти РФ - глава МЗС Угорщини
11:45
Україна повернула тіла ще 25 захисників
11:44
Російські диверсанти форсували Сіверський Донець, їх прицільно потопили
11:44
На Київщині знайшли ще двох закатованих росіянами чоловіків: один - у шевронах академії СБУ
Усі новини...