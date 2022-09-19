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Шмыгаль и Зеленская встретились с королем Чарльзом

"Европейская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 21:33
Зеленская и Шмыгаль в Букингемском дворце встречаются с королем Чарльзом ІІІ, фото из Telegram Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская встретились с королем Великобритании Чарльзом III в день похорон его матери, королевы Елизаветы II.

Об этом, как передает "Европейская правда", Шмыгаль написал в своем Телеграме.

"Имел честь встретиться с Его Величеством королем Чарльзом III в Букингемском дворце. Вместе с первой леди Еленой Зеленской выразили соболезнования от имени президента, правительства и народа Украины по поводу смерти королевы Елизаветы II", - написал он.

Премьер и первая леди поблагодарили за неизменную мощную поддержку Украины со стороны Великобритании и лично короля.

"Подчеркнул, что украинский народ был бы рад в будущем приветствовать короля Чарльза III с визитом в нашей стране", - написал Шмыгаль.

Ранее Денис Шмыгаль сообщил, что во время визита в Британию встретился со спикером Палаты общин Британии сэром Линдси Гойлом.

Вечером в воскресенье Денис Шмыгаль, первая леди Елена Зеленская и посол Украины Вадим Пристайко с женой отдали почести королеве в Вестминстерском зале.

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Также британские СМИ сообщили, что принцесса Уэльская встретилась с Еленой Зеленской накануне похорон королевы. Кейт провела аудиенцию в Букингемском дворце.

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Темы: Елена ЗеленскаяШмыгальКороль ЧарльзВеликобритания
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