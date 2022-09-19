Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Українська IT-армія зламала сайт групи Вагнера: "Персональні дані найманців у нас"

Євген КізіловПонеділок, 19 вересня 2022, 22:00
Getty Images

IT-армія України шляхом зламу інтернет-сайту отримала усі персональні дані найманців Приватної військової компанії Вагнера.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Дослівно: "Сайт групи Вагнера, яка збирає російських в’язнів для війни в Україні, зламано IT-Армією!

Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча!"

Що передувало: Раніше у мережі з’явилося відео, на якому наближений до президента РФ Володимира Путіна олігарх Євгєній Прігожин, що також організував так зване ПВК "Вагнер", особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Вагнерхакериарміявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

оновлено від 11:35Окупанти Херсонщини теж хочуть негайного "референдуму" про вступ до РФ

На Київщині знайшли ще двох закатованих росіянами чоловіків: один - у шевронах академії СБУ

Медведєв хоче "захистити" окупований Донбас через "референдуми": означатиме напад на Росію

Ердоган: повернення Росією захоплених територій Україні полегшить переговори

Контрнаступ ЗСУ викликає паніку у ворога – ISW

ЗСУ потопили російську баржу з військовими і озброєнням – ОК "Південь"

Усі новини...
Німеччина домовилася зі Словенією про передачу Україні 28 танків М-55S
В ОП попередили терористів Донбасу: "Референдум" – фікція, що нічого не змінить
Гайдай вважає, що "референдум" на Луганщині дасть привід для мобілізації в Росії
Повітряні сили знищили ворожий Су-25 і одну ракету, випущену з літака 
Останні новини
13:19
оновлено від 11:35Окупанти Херсонщини теж хочуть негайного "референдуму" про вступ до РФ
13:17
На Харківщині викрили зрадників, які допомагали росіянам будувати бліндажі та патрулювати міста – ДБР
13:13
Україна експортувала понад чотири мільйони тонн зерна у рамках "зернової ініціативи"
13:01
Пентагон: передача Україні танків західного типу обговорюється
12:49
Лукашенко каже, що не допустить удару в спину Росії, готовий піднімати по тривозі військових
12:40
ЄС фінально погодив виділення 5 млрд євро макрофіну для України
12:39
Держдума хоче ввести в КК поняття "мобілізація" і "воєнний час" – ЗМІ
12:36
PepsiCo врешті припинила виробництво газованих напоїв у Росії
12:19
Окупанти воюють з книгами: з бібліотек Мелітополя вилучили всю українську літературу
12:07
фотоВ обсерваторії Гринвіча обрали найкращі космічні зображення 2022 року
Усі новини...