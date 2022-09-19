Українська IT-армія зламала сайт групи Вагнера: "Персональні дані найманців у нас"

IT-армія України шляхом зламу інтернет-сайту отримала усі персональні дані найманців Приватної військової компанії Вагнера.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Дослівно: "Сайт групи Вагнера, яка збирає російських в’язнів для війни в Україні, зламано IT-Армією!

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Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча!"

Що передувало: Раніше у мережі з’явилося відео, на якому наближений до президента РФ Володимира Путіна олігарх Євгєній Прігожин, що також організував так зване ПВК "Вагнер", особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні.