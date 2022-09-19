Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинская IT-армия взломала сайт группы Вагнера: "Персональные данные наемников у нас"

Евгений КизиловПонедельник, 19 сентября 2022, 22:00
Getty Images

IT-армия Украины путем взлома интернет-сайта получила все персональные данные наемников Частной военной компании Вагнера.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Дословно: "Сайт группы Вагнера, которая собирает российских заключенных для войны в Украине, взломан IT-Армией!

Все персональные данные наемников у нас! Каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна!"

Что предшествовало: Ранее в сети появилось видео, на котором приближенный к президенту РФ Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин, который также организовал так называемое ЧВК Вагнера, лично призывает российских заключенных воевать в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: Вагнерхакерыармиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

На Киевщине нашли еще двух замученных россиянами мужчин: один - в шевронах академии СБУ

Оккупанты Херсонщины тоже хотят немедленного "референдума" о вступлении в РФ

Медведев хочет "защитить" оккупированный Донбасс через "референдумы": будет означать нападение на Россию

Эрдоган: возвращение Россией захваченных территорий Украине облегчит переговоры

Контрнаступление ВСУ вызывает панику у врага – ISW

ВСУ потопили российскую баржу с военными и вооружением – ОК "Юг"

Все новости...
Германия договорилась со Словенией о передаче Украине 28 танков М-55S
В ОП предупредили террористов Донбасса: "Референдум" – фикция, которая ничего не изменит
Гайдай считает, что "референдум" на Луганщине даст повод для мобилизации в России
Воздушные силы уничтожили вражеский Су-25 и одну ракету, выпущенную из самолета
Последние новости
12:49
Лукашенко говорит, что не допустит удара в спину России, готов поднимать по тревоге военных
12:40
ЕС финально согласовал выделение 5 млрд евро макрофина для Украины
12:39
Госдума хочет ввести в УК понятия "мобилизация" и "военное время" – СМИ
12:36
PepsiCo наконец прекратила производство газированных напитков в России
12:19
Оккупанты воюют с книгами: из библиотек Мелитополя изъяли всю украинскую литературу
12:07
фотоВ обсерватории Гринвича выбрали лучшие космические изображения 2022 года
12:07
Британия планирует выделить Украине еще 2,6 миллиарда долларов военной помощи – FT
11:45
Украина вернула тела еще 25 защитников
11:44
Российские диверсанты форсировали Северский Донец, их прицельно потопили
11:44
На Киевщине нашли еще двух замученных россиянами мужчин: один - в шевронах академии СБУ
Все новости...