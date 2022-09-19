Украинская IT-армия взломала сайт группы Вагнера: "Персональные данные наемников у нас"

IT-армия Украины путем взлома интернет-сайта получила все персональные данные наемников Частной военной компании Вагнера.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Дословно: "Сайт группы Вагнера, которая собирает российских заключенных для войны в Украине, взломан IT-Армией!

Все персональные данные наемников у нас! Каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна!"

Что предшествовало: Ранее в сети появилось видео, на котором приближенный к президенту РФ Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин, который также организовал так называемое ЧВК Вагнера, лично призывает российских заключенных воевать в Украине.