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Украинская IT-армия взломала сайт группы Вагнера: "Персональные данные наемников у нас"

Евгений КизиловПонедельник, 19 сентября 2022, 22:00
Украинская IT-армия взломала сайт группы Вагнера: Персональные данные наемников у нас
Getty Images

IT-армия Украины путем взлома интернет-сайта получила все персональные данные наемников Частной военной компании Вагнера.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Дословно: "Сайт группы Вагнера, которая собирает российских заключенных для войны в Украине, взломан IT-Армией!

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Все персональные данные наемников у нас! Каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна!"

Что предшествовало: Ранее в сети появилось видео, на котором приближенный к президенту РФ Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин, который также организовал так называемое ЧВК Вагнера, лично призывает российских заключенных воевать в Украине.

Темы: Вагнерхакерыармиявойна
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