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В ОП попередили терористів Донбасу: "Референдум" – фікція, що нічого не змінить

Олена РощінаПонеділок, 19 вересня 2022, 22:17
Михайло Подоляк, фото Офісу президента

В Офісі президента України запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Російські пропагандисти закохані в "референдуми" як панацею. Маю для них погані новини. 

Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори – фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів".

Цьому передувало: 19 вересня так звані "громадські палати" терористичних "ЛНР" і "ДНР" закликали негайно ініціювати незаконні "референдуми" про визнання їх суб'єктами Російської Федерації. Це відбувається на тлі просування контрнаступу українських захисників із Харківської області у Луганську. 

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Раніше окупанти не раз відкладали псевдореферендуми на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей України.

У 2014 році незаконний "референдум" у присутності збройних сил Росії став підставою для анексії Криму, яку не визнали ні Україна, ні демократичний світ. Втім, Україна, США та Євросоюз обмежилися санкціями у відповідь на захоплення півострова.

Псевдореферендуми у Луганську й Донецьку за два місяці по анексії Криму вже не призвели до так званого "приєднання" відповідних областей до РФ.

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Теми: окупаціяреферендумОфіс президента
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