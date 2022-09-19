В ОП предупредили террористов Донбасса: "Референдум" – фикция, которая ничего не изменит

В Офисе президента Украины заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Российские пропагандисты влюблены в "референдумы" как панацею. У меня для них плохие новости.

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Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым – это Украина. Любые попытки перекрасить флаги – фикция, которая ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров".

Ru-пропагандисти закохані в «референдуми» як панацею. Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим – це 🇺🇦. Будь-які спроби перефарбувати прапори – фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 19, 2022

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Этому предшествовало: 19 сентября так называемые "общественные палаты" террористических "ЛНР" и "ДНР" призвали немедленно инициировать незаконные "референдумы" о признании их субъектами Российской Федерации. Это происходит на фоне продвижения контрнаступления украинских защитников с Харьковской области в Луганскую.

Ранее оккупанты не раз откладывали псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины.

В 2014 году незаконный "референдум" в присутствии вооруженных сил России стал основанием для аннексии Крыма, которую не признали ни Украина, ни демократический мир. Впрочем, Украина, США и Евросоюз ограничились санкциями в ответ на захват полуострова.

Псевдореферендумы в Луганске и Донецке через два месяца после аннексии Крыма уже не привели к так называемому "присоединению" соответствующих областей к РФ.