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В ОП предупредили террористов Донбасса: "Референдум" – фикция, которая ничего не изменит

Елена РощинаПонедельник, 19 сентября 2022, 22:17
Михаил Подоляк, фото Офиса президента

В Офисе президента Украины заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Российские пропагандисты влюблены в "референдумы" как панацею. У меня для них плохие новости. 

Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым – это Украина. Любые попытки перекрасить флаги – фикция, которая ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров".

Этому предшествовало: 19 сентября так называемые "общественные палаты" террористических "ЛНР" и "ДНР" призвали немедленно инициировать незаконные "референдумы" о признании их субъектами Российской Федерации. Это происходит на фоне продвижения контрнаступления украинских защитников с Харьковской области в Луганскую.

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Ранее оккупанты не раз откладывали псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины.

В 2014 году незаконный "референдум" в присутствии вооруженных сил России стал основанием для аннексии Крыма, которую не признали ни Украина, ни демократический мир. Впрочем, Украина, США и Евросоюз ограничились санкциями в ответ на захват полуострова.

Псевдореферендумы в Луганске и Донецке через два месяца после аннексии Крыма уже не привели к так называемому "присоединению" соответствующих областей к РФ.

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Темы: оккупацияреферендумОфис президента
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