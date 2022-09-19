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Бойовики Луганщини і Донеччини хочуть негайних "референдумів" щодо вступу до РФ

Роман ПетренкоПонеділок, 19 вересня 2022, 19:44
Бойовики Луганщини і Донеччини хочуть негайних референдумів щодо вступу до РФ
скріншот

Так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР" вимагають негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами Російської Федерації.

Джерело: кремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Зазначається, що бойовики звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести "референдум" про визнання їх суб'єктами Російської Федерації.

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Вони це пояснюють тим, що "входження до складу Росії убезпечить республіку, відкриє нові можливості на шляху повернення до мирного життя".

Також бойовики "висловили впевненість, що жителі республіки підтримають ініціативу".

На Донеччині, зокрема, запевняють, що псевдореферендум - це "питання не одного дня", говорити про дату зарано.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Попри пропагандистські заяви про "взяття під контроль всієї території Луганської області", росіянам за понад пів року повномасштабної війни це так і не вдалося. На початку вересня українські військові перейшли в контрнаступ.

Ще 12 вересня в Луганській ОВА запевнили, що вже є звільнені населені пункти в Луганській області, там триває зачистка.

19 вересня стало відомо, що українські військові відбили в окупантів селище Білогорівка.

Теми: Луганська областьокупаціявійнаРосія
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