Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна ввела санкції проти "гіда" ЗАЕС, який брехав місії МАГАТЕ

"Українська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 17:07
Україна ввела санкції проти гіда ЗАЕС, який брехав місії МАГАТЕ
Ренат Карчаа, фото з фейсбуку Германа Галущенка

У новий санкційний список, який Кабмін затвердив 2 вересня, включили радника гендиректора "Росатома" Рената Карчаа, який проводив "екскурсію" місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, дезінформуючи їх.

Джерело: міністр енергетики України Герман Галущенко в Facebook

Пряма мова: "Сьогодні – гід на станції, а завтра – маєш санкції. Вчора весь світ спостерігав, як він (Ренат Карчаа - ред.) проводить "екскурсію" для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він вже – підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку". 

Реклама:

Деталі: Крім радника гендиректора, у санкційному списку є більше 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією "Росатом". 

Що було раніше: Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив новий пакет санкцій, який стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб, у тому числі доньок президента РФ Володимира Путіна.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Український "Енергоатом" повідомив, що російські окупанти брешуть, маніпулюють і спотворюють реальний стан справ на Запорізькій АЕС, а також розповсюджують лише вигідну їм інформацію про візит місії МАГАТЕ.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри домовленості з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку АЕС без журналістів, там були лише пропагандисти з Росії. 

Теми: МАГАТЕЗАЕСсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
МАГАТЕ
Українські сапери знешкодили 5 російських мін на шляху МАГАТЕ
МАГАТЕ отримало доступ до дахів двох з шести енергоблоків ЗАЕС: мін не виявили
МАГАТЕ: ЗАЕС перевела 5-й енергоблок у холодний зупин, а 4-й – в гарячий
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: