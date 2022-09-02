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Україна ввела санкції проти "гіда" ЗАЕС, який брехав місії МАГАТЕ

"Українська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 17:07
Ренат Карчаа, фото з фейсбуку Германа Галущенка

У новий санкційний список, який Кабмін затвердив 2 вересня, включили радника гендиректора "Росатома" Рената Карчаа, який проводив "екскурсію" місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, дезінформуючи їх.

Джерело: міністр енергетики України Герман Галущенко в Facebook

Пряма мова: "Сьогодні – гід на станції, а завтра – маєш санкції. Вчора весь світ спостерігав, як він (Ренат Карчаа - ред.) проводить "екскурсію" для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він вже – підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку". 

Деталі: Крім радника гендиректора, у санкційному списку є більше 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією "Росатом". 

Що було раніше: Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив новий пакет санкцій, який стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб, у тому числі доньок президента РФ Володимира Путіна.

Передісторія: 

  • Український "Енергоатом" повідомив, що російські окупанти брешуть, маніпулюють і спотворюють реальний стан справ на Запорізькій АЕС, а також розповсюджують лише вигідну їм інформацію про візит місії МАГАТЕ.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри домовленості з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку АЕС без журналістів, там були лише пропагандисти з Росії. 

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Теми: МАГАТЕЗАЕСсанкціїРосія
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