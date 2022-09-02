Україна ввела санкції проти "гіда" ЗАЕС, який брехав місії МАГАТЕ

У новий санкційний список, який Кабмін затвердив 2 вересня, включили радника гендиректора "Росатома" Рената Карчаа, який проводив "екскурсію" місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, дезінформуючи їх.

Джерело: міністр енергетики України Герман Галущенко в Facebook

Пряма мова: "Сьогодні – гід на станції, а завтра – маєш санкції. Вчора весь світ спостерігав, як він (Ренат Карчаа - ред.) проводить "екскурсію" для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він вже – підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку".

Деталі: Крім радника гендиректора, у санкційному списку є більше 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією "Росатом".

Що було раніше: Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив новий пакет санкцій, який стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб, у тому числі доньок президента РФ Володимира Путіна.

Передісторія:

Український "Енергоатом" повідомив, що російські окупанти брешуть, маніпулюють і спотворюють реальний стан справ на Запорізькій АЕС, а також розповсюджують лише вигідну їм інформацію про візит місії МАГАТЕ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри домовленості з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку АЕС без журналістів, там були лише пропагандисти з Росії.