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"Україна буде найважливішою темою" – Боррель про тиждень в ООН

Ольга Глущенко Вівторок, 20 вересня 2022, 04:02
Україна буде найважливішою темою – Боррель про тиждень в ООН
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Глави МЗС країн Євросоюзу обговорили створення місії щодо надання військової допомоги Україні.

Джерело: брифінг глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, Укрінформ

Пряма мова: "Це буде найважливіший тиждень в ООН. Україна буде найважливішою темою… Україна б’ється, вона зазнає бомбардувань і ракетних обстрілів.

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Але й решта світу уражена зростанням цін на енергію, на продовольство, високими обліковими ставками. Ми можемо сказати, що це – "ідеальний шторм", де високі ціни на енергетику та продовольство, спричинені війною, створили фінансову кризу, яка уразила всіх".

"Ми, європейці, маємо більше взаємодіяти з рештою світу, та обговорювати ці проблеми. Ми будемо дивитися, як протидіяти російському наративу, та переконати людей, що не санкції спричинили ці проблеми, а війна (Росії проти України – ред.)".

Деталі: Він зауважив, що урядовці країн ЄС мають багато питань у порядку денному зустрічі, включаючи ситуацію в Афганістані, ескалацію на Кавказі між Вірменією і Азербайджаном, військові дії у Середній Азії. Але головний фокус уваги міністрів буде зосереджений саме на глобальних наслідках війни в Україні.

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Що передувало: Повідомлялося, що високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель запропонує державам-членам надати нове фінансування на постачання озброєнь Україні.

Нагадаємо: У Нью-Йорку починається 77-ма сесія Генеральної Асамблеї ООН.

Теми: ЄСООНвійнаУкраїна
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