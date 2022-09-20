Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Україна буде найважливішою темою" – Боррель про тиждень в ООН

Ольга Глущенко Вівторок, 20 вересня 2022, 04:02
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Глави МЗС країн Євросоюзу обговорили створення місії щодо надання військової допомоги Україні.

Джерело: брифінг глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, Укрінформ

Пряма мова: "Це буде найважливіший тиждень в ООН. Україна буде найважливішою темою… Україна б’ється, вона зазнає бомбардувань і ракетних обстрілів.

Але й решта світу уражена зростанням цін на енергію, на продовольство, високими обліковими ставками. Ми можемо сказати, що це – "ідеальний шторм", де високі ціни на енергетику та продовольство, спричинені війною, створили фінансову кризу, яка уразила всіх".

"Ми, європейці, маємо більше взаємодіяти з рештою світу, та обговорювати ці проблеми. Ми будемо дивитися, як протидіяти російському наративу, та переконати людей, що не санкції спричинили ці проблеми, а війна (Росії проти України – ред.)".

Деталі: Він зауважив, що урядовці країн ЄС мають багато питань у порядку денному зустрічі, включаючи ситуацію в Афганістані, ескалацію на Кавказі між Вірменією і Азербайджаном, військові дії у Середній Азії. Але головний фокус уваги міністрів буде зосереджений саме на глобальних наслідках війни в Україні.

Що передувало: Повідомлялося, що високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель запропонує державам-членам надати нове фінансування на постачання озброєнь Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У Нью-Йорку починається 77-ма сесія Генеральної Асамблеї ООН.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ЄСООНвійнаУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

"Кремль нервує": в ЄС прокоментували плани РФ щодо "референдумів" і "воєнний" закон

Росіяни намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища – Генштаб ЗСУ

оновленоРосію не допустили на Євро-2024 з футболу, Україну й Білорусь розвели в жеребкуванні

аудіо"Везде хохлы": окупант розповів, як вони сидять в оточенні без зброї і зі злості ґвалтують жінок

Рада дозволила демобілізацію чоловіків, у яких троє і більше дітей

Нардепу Трухіну обрали запобіжний захід

Усі новини...
ЄС
Кремль похвалив "суверенну позицію" Угорщини щодо багатьох питань у ЄС
Польща проти планів ЄС покарати Угорщину на 7,5 млрд євро за проблеми з верховенством права
Орбан заявив про розпад ЄС, втрату Україною територій і свою владу до 2060 року - ЗМІ
Останні новини
19:58
Росіяни вдарили ракетами С300 по Запорізькому району
19:53
Білий дім: США ніколи не визнають територіальних загарбань Росії в Україні
19:40
Генсек НАТО: "Референдуми" на окупованих територіях України – це подальша ескалація війни
19:16
Захисники півдня "приземлили" російський Су-25 і іранський дрон-камікадзе
19:15
Deutsche Bahn допоможе у відбудові української залізниці – меморандум
19:13
"Кремль нервує": в ЄС прокоментували плани РФ щодо "референдумів" і "воєнний" закон
18:55
Росія вирішила перекинути десантників із Сирії в Україну – Генштаб
18:55
Поліція і ЦВК у кожну домівку: колаборант розповів, як проходитиме "референдум" на Запоріжжі
18:51
Росія завдала удару по Харківщині: двоє загиблих і поранені діти
18:48
опитуванняБез сну, грошей та електрики: що відняла війна в українців
Усі новини...