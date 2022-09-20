"Україна буде найважливішою темою" – Боррель про тиждень в ООН

Глави МЗС країн Євросоюзу обговорили створення місії щодо надання військової допомоги Україні.

Джерело: брифінг глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, Укрінформ

Пряма мова: "Це буде найважливіший тиждень в ООН. Україна буде найважливішою темою… Україна б’ється, вона зазнає бомбардувань і ракетних обстрілів.

Але й решта світу уражена зростанням цін на енергію, на продовольство, високими обліковими ставками. Ми можемо сказати, що це – "ідеальний шторм", де високі ціни на енергетику та продовольство, спричинені війною, створили фінансову кризу, яка уразила всіх".

"Ми, європейці, маємо більше взаємодіяти з рештою світу, та обговорювати ці проблеми. Ми будемо дивитися, як протидіяти російському наративу, та переконати людей, що не санкції спричинили ці проблеми, а війна (Росії проти України – ред.)".

Деталі: Він зауважив, що урядовці країн ЄС мають багато питань у порядку денному зустрічі, включаючи ситуацію в Афганістані, ескалацію на Кавказі між Вірменією і Азербайджаном, військові дії у Середній Азії. Але головний фокус уваги міністрів буде зосереджений саме на глобальних наслідках війни в Україні.

Що передувало: Повідомлялося, що високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель запропонує державам-членам надати нове фінансування на постачання озброєнь Україні.

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