"Украина будет самой важной темой" – Боррель о неделе в ООН

Главы МИД стран Евросоюза обсудили создание миссии по оказанию военной помощи Украине.

Источник: брифинг главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Укринформ

Прямая речь: "Это будет самая важная неделя в ООН. Украина будет важнейшей темой... Украина бьется, она подвергается бомбардировкам и ракетным обстрелам.

Но и остальной мир поражен ростом цен на энергию, на продовольствие, высокими учетными ставками. Мы можем сказать, что это - "идеальный шторм", где высокие цены на энергетику и продовольствие, вызванные войной, создали финансовый кризис, который поразил всех".

"Мы, европейцы, должны больше взаимодействовать с остальным миром, и обсуждать эти проблемы. Мы будем смотреть, как противодействовать российскому нарративу, и убедить людей, что не санкции вызвали эти проблемы, а война (России против Украины - ред.)".

Детали: Он отметил, что чиновники стран ЕС имеют много вопросов в повестке дня встречи, включая ситуацию в Афганистане, эскалацию на Кавказе между Арменией и Азербайджаном, военные действия в Средней Азии. Но главный фокус внимания министров будет сосредоточен именно на глобальных последствиях войны в Украине.

Что предшествовало: Сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложит государствам-членам ЕС выделить новое финансирование на поставку вооружений Украине.

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