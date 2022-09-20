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Окупанти вдарили по Дніпропетровщині, накрили "Градами" три громади – ОВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 вересня 2022, 08:14
Фото: Резніченко у Telegram

Окупанти всю ніч вели обстріли з "Градів" Дніпропетровської області, випустили понад сто снарядів.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: Росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину обстрілами. Накрили "Градами" та важкою артилерією три громади - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську".  

Деталі: Загарбники вдарили по громадам 5 разів, випустили на міста та села понад 100 снарядів. Попередньо, люди не постраждали.

Масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція.

Що було раніше: Російські окупаційні війська в обід 19 вересня обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаРосіяУкраїна
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