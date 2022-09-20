Окупанти вдарили по Дніпропетровщині, накрили "Градами" три громади – ОВА

Окупанти всю ніч вели обстріли з "Градів" Дніпропетровської області, випустили понад сто снарядів.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: Росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину обстрілами. Накрили "Градами" та важкою артилерією три громади - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську".

Деталі: Загарбники вдарили по громадам 5 разів, випустили на міста та села понад 100 снарядів. Попередньо, люди не постраждали.

Масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція.

Що було раніше: Російські окупаційні війська в обід 19 вересня обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії.