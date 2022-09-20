Оккупанты ударили по Днепропетровщине, накрыли "Градами" три общины - ОВА

Оккупанты всю ночь вели обстрелы из "Градов" Днепропетровской области, выпустили более ста снарядов.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину обстрелами. Накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией три общины - Никопольскую, Марганецкую и Червоногригорьевскую".

Детали: Захватчики ударили по общинам 5 раз, выпустили на города и села более 100 снарядов. Предварительно, люди не пострадали.

Масштабы разрушений уточняются. На месте работают спасатели и полиция.

Что предшествовало: Российские оккупационные войска в обед 19 сентября обстреляли Зеленодольскую громаду из тяжелой артиллерии.