На Харківщині 3 людей поранено через обстріли, 2 людей підірвалось на мінах – ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Куп’янському району через обстріли окупантів 3 людей зазнали поранень.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби в Куп'янському районі 3 людей зазнали поранень".

Деталі: Також в Харківському районі 2 чоловіків отримали поранення внаслідок підриву на міні. Синєгубов попередив, що мінна небезпека на звільнених територіях залишається дуже високою.

Як повідомив очільник регіону, крім цього, цієї ночі близько 1:30 загарбники завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Чугуївському районі, без постраждалих.

Що було раніше: 19 вересня Синєгубов повідомляв, що в Куп'янську було поранено хлопчик 11 років, в Чугуївському районі з пораненнями була госпіталізована 65-річна жінка. Також на мінах підірвалось 6 мирних мешканців.