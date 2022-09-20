Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Харківщині 3 людей поранено через обстріли, 2 людей підірвалось на мінах – ОВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 вересня 2022, 10:10
На Харківщині 3 людей поранено через обстріли, 2 людей підірвалось на мінах – ОВА
Фото ілюстративне, ДСНС у Харківській області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Куп’янському району через обстріли окупантів 3 людей зазнали поранень.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби в Куп'янському районі 3 людей зазнали поранень".

Реклама:

Деталі: Також в Харківському районі 2 чоловіків отримали поранення внаслідок підриву на міні. Синєгубов попередив, що мінна небезпека на звільнених територіях залишається дуже високою.

Як повідомив очільник регіону, крім цього, цієї ночі близько 1:30 загарбники завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Чугуївському районі, без постраждалих.

Що було раніше: 19 вересня Синєгубов повідомляв, що в Куп'янську було поранено хлопчик 11 років, в Чугуївському районі з пораненнями була госпіталізована 65-річна жінка. Також на мінах підірвалось 6 мирних мешканців.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьжертвиУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: