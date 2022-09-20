На Харьковщине 3 человека ранены из-за обстрелов, 2 человека подорвались на минах - ОВА

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Купянском районе из-за обстрелов оккупантов 3 человека получили ранения.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "По данным Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в Купянском районе 3 человека получили ранения".

Детали: Также в Харьковском районе 2 мужчин получили ранения в результате подрыва на мине. Синегубов предупредил, что минная опасность на освобожденных территориях остается очень высокой.

Как сообщил глава региона, кроме этого, этой ночью около 1:30 захватчики нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Чугуевском районе, без пострадавших.

Что предшествовало: 19 сентября Синегубов сообщал, что в Купянске был ранен мальчик 11 лет, в Чугуевском районе с ранениями была госпитализирована 65-летняя женщина. Также на минах подорвалось 6 мирных жителей.