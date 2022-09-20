Російські диверсанти форсували Сіверський Донець, їх прицільно потопили

Прикордонний підрозділ на Святогірському напрямку знищили групу російських диверсантів, які форсували Сіверський Донець.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби

Дослівно: "Диверсійна група намагалась переплисти річку Сіверський Донець та потрапити в тил наших військ".

Деталі: Прикордонники за допомогою тепловізора виявили підготовку ворога до переправи, а коли човен з чотирма диверсантами дістався середини ріки – відкрили вогонь.

Під час обстрілу плавзасіб загарбників перекинувся. "Тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який вибратися на берег.

Що було раніше: За даними Генштабу, ЗСУ за добу знищили 160 окупантів, з початку російської агресії 54 810 військових РФ.