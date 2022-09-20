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Російські диверсанти форсували Сіверський Донець, їх прицільно потопили

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 вересня 2022, 11:44
Фото: пресслужба ДПС

Прикордонний підрозділ на Святогірському напрямку знищили групу російських диверсантів, які форсували Сіверський Донець.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби

Дослівно: "Диверсійна група намагалась переплисти річку Сіверський Донець та потрапити в тил наших військ".

Деталі: Прикордонники за допомогою тепловізора виявили підготовку ворога до переправи, а коли човен з чотирма диверсантами дістався середини ріки – відкрили вогонь.

Під час обстрілу плавзасіб загарбників перекинувся. "Тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який вибратися на берег.

Що було раніше: За даними Генштабу, ЗСУ за добу знищили 160 окупантів, з початку російської агресії 54 810 військових РФ.

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Теми: Прикордонна службавійнадиверсантиУкраїна
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