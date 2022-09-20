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Российские диверсанты форсировали Северский Донец, их прицельно потопили

Станислав ПогориловВторник, 20 сентября 2022, 11:44
Фото: пресс-служба ГПС

Пограничное подразделение на Святогорском направлении уничтожило группу российских диверсантов, которые форсировали Северский Донец.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Дословно: "Диверсионная группа пыталась переплыть реку Северский Донец и попасть в тыл наших войск".

Детали: Пограничники с помощью тепловизора обнаружили подготовку врага к переправе, а когда лодка с четырьмя диверсантами добралась до середины реки - открыли огонь.

Во время обстрела плавсредство захватчиков перевернулось. Тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который выбрался на берег.

Что предшествовало: По данным Генштаба, ВСУ за сутки уничтожили 160 оккупантов, с начала российской агрессии 54 810 военных РФ

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Темы: Пограничная службавойнадиверсантыУкраина
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