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ЄС фінально погодив виділення 5 млрд євро макрофіну для України

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 12:40
ЄС фінально погодив виділення 5 млрд євро макрофіну для України
фото Unsplash

Європейський Союз ухвалив фінальне рішення щодо швидкого виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда". 

9 вересня міністри фінансів країн-членів підтримали виділення Україні цих коштів під час неформальної зустрічі у Празі, 15 вересня рішення підтримав Європарламент. Сьогодні Рада ЄС ухвалила офіційне рішення. 

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"Ми дотримуємося обіцянки і допоможемо подбати про те, щоб держустанови і ключова інфраструктура в Україні могли працювати, попри російську агресію. На наступних зустрічах міністрів фінансів я закликатиму до швидкої згоди з приводу решти 3 млрд євро, щодо яких нам потрібно домовитися про те, які суми будуть у формі грантів або позик", - зазначив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра. 

Гроші надаються у формі довгострокових позик на дуже пільгових умовах. Крім того, рішення передбачає кошти для бюджету ЄС для покриття ризику збитків за цими додатковими кредитами, як і вже виплаченим траншем 1 млрд євро. 

Нагадаємо, йдеться про другу частину з пакета макрофінансової допомоги ЄС для України обсягом 9 млрд євро, який Єврокомісія анонсувала у квітні і погодила Єврорада на червневому саміті. Перший мільярд з цієї суми Україна отримала двома траншами 1-2 серпня. 

ВІДЕО ДНЯ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва сказала, що Україна може отримати наступні кошти - 5 мільярдів - вже у жовтні.

Теми: ЄСвійна
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