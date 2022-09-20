Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС финально согласовал выделение 5 млрд евро макрофина для Украины

"Европейская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 12:40
фото Unsplash

Европейский Союз принял финальное решение о быстром выделении Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в условиях войны.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда". 

9 сентября министры финансов стран-членов поддержали выделение Украине этих средств во время неформальной встречи в Праге, 15 сентября решение поддержал Европарламент. Сегодня Совет ЕС принял официальное решение. 

"Мы придерживаемся обещания и поможем позаботиться о том, чтобы госучреждения и ключевая инфраструктура в Украине могли работать, несмотря на российскую агрессию. На следующих встречах министров финансов я буду призывать к быстрому согласию по поводу остальных 3 млрд евро, по которым нам нужно договориться о том, какие суммы будут в форме грантов или займов", - отметил министр финансов Чехии Збинек Станюра. 

Деньги предоставляются в форме долгосрочных займов на очень льготных условиях. Кроме того, решение предусматривает средства для бюджета ЕС для покрытия риска убытков по этим дополнительным кредитам, как и уже выплаченным траншем 1 млрд евро. 

Напомним, речь идет о второй части из пакета макрофинансовой помощи ЕС для Украины объемом 9 млрд евро, который Еврокомиссия анонсировала в апреле и согласовал Евросовет на июньском саммите. Первый миллиард из этой суммы Украина получила двумя траншами 1-2 августа. 

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев сказала, что Украина может получить следующие средства - 5 миллиардов - уже в октябре.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: ЕСвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоЗеленский призвал США быть первым гарантом безопасности, а другие страны – выбрать между добром и злом

Зеленский об "очень шумных новостях из России": Наши позиции не меняются

После громкого анонса Путин так и не смог выступить. Пока что

В Воздушных силах объяснили, чем можно сбивать иранские "подарки" России

"Укроборонпром" совместно со страной-членом НАТО строит боеприпасный завод

фотоВ Казачьей Лопани россияне пытали людей в подвалах вокзала и магазина – полиция

Все новости...
ЕС
В ЕС обсудят отмену единогласного принципа принятия санкций
"Украина будет самой важной темой" – Боррель о неделе в ООН
Кремль похвалил "суверенную позицию" Венгрии по многим вопросам в ЕС
Последние новости
03:38
В Новой Каховке ВСУ поразили колонну военной техники россиян – командование
03:08
ВСУ уничтожили более 150 захватчиков и более 40 единиц техники врага – ОК "Юг"
02:32
Из-за ракетного удара в Харькове заблокированы люди – мэр
01:56
Глава дипломатии ЕС призывает к новым санкциям против России из-за "референдумов"
01:22
Инициатива – за Украиной – Зеленский о ситуации на передовой
01:20
В ЕС не надеются до конца года договориться отойти от единодушия в принятии решений
01:07
видеоЗеленский призвал США быть первым гарантом безопасности, а другие страны – выбрать между добром и злом
00:45
Зеленский об "очень шумных новостях из России": Наши позиции не меняются
00:27
фотоРоссияне весь день били по Сумщине – почти 170 приходов
00:03
видеоЕлена Зеленская в Нью-Йорке встретилась с первыми леди Польши и Литвы
Все новости...