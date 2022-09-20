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Лукашенко каже, що не допустить удару в спину Росії, готовий піднімати по тривозі військових

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 вересня 2022, 12:49
Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що через країну по російських військах не буде нанесений удар, закликав "прикрити" кордони з Україною, та за необхідності піднімати по тривозі військові форсування.

Джерело: провладне білоруське інформагентство "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Не треба нам дорікати, що ми там в Україні збираємося воювати та інше. Нам треба захистити свою вітчизну. І що стосується підтримки Росії, ще раз підтверджую: через Білорусь жодного удару в спину, в бік, збоку, з флангів по російських військах бути не повинно. І не буде".

Деталі: При цьому Лукашенко нагадав, що вже доручав пропрацювати на практиці дії військових на кордоні з Україною з урахуванням "досвіду протидії", а також щодо прикриття кордону.

Лукашенко назвав "небезпечно" ситуацію в умовах війни Росії проти України, закликав підконтрольну йому владу нічого не боятися і піднімати по тривозі не лише регулярні війська, але й народне ополчення, яке начебто формується.

Пряма мова Лукашенка: "Не треба нічого боятися. Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу, значить, треба. Треба відмобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, які приписані до цієї частини, значить, треба її відмобілізувати. Треба територіальну оборону підняти, значить, треба. Треба народне ополчення - перевірити там на місці, що це за бійці у нас будуть, і яка в них зброя, значить, треба".

Що було раніше: 17 вересня стало відомо, що військові навчання у Білорусі продовжили як мінімум до 24 вересня.

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Теми: ЛукашенковійнаБілорусьРосія
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