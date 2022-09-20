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Лукашенко говорит, что не допустит удара в спину России, готов поднимать по тревоге военных

Станислав ПогориловВторник, 20 сентября 2022, 12:49
Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что через страну по российским войскам не будет нанесен удар, призвал "прикрыть" границы с Украиной, и при необходимости поднимать по тревоге военные форсирования.

Источник: провластное белорусское информагентство "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Не надо нас упрекать, что мы там в Украине собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в бок, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет".

Детали: При этом Лукашенко напомнил, что уже поручал проработать на практике действия военных на границе с Украиной с учетом "опыта противодействия", а также прикрытия границы.

Лукашенко назвал "опасной" ситуацию в условиях войны России против Украины, призвал подконтрольную ему власть ничего не бояться и поднимать по тревоге не только регулярные войска, но и народное ополчение, которое якобы формируется.

Прямая речь Лукашенко: "Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение - проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо".

Что предшествовало: 17 сентября стало известно, что военные учения в Беларуси продлили как минимум до 24 сентября.

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Темы: ЛукашенковойнаБеларусьРосcия
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