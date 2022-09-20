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Пентагон: передача Україні танків західного типу обговорюється

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 13:01

Високопоставлений представник міністерства оборони США заявив, що надання Україні танків західного зразка перебуває "абсолютно на столі".

Про це він повідомив на брифінгу для журналістів 19 вересня, пише "Європейська правда".

Представник міністерства зазначив, що зараз українські сили в основному покладаються на танки радянського зразка, і США доклали багато зусиль, щоб спонукати країни, в основному в Європі, надати танки цього типу Україні.

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"Але, як я вже казав, коли ми дивимося на довгострокові потреби України, ми розуміємо, що настане день, коли вони, можливо, захочуть здійснити перехід і, можливо, їм доведеться перейти на моделі, сумісні з НАТО. Ми завжди дуже уважно ставимося до будь-якого нового обладнання, яке ми постачаємо Україні або яке надають наші союзники, наші партнери, щоб забезпечити суттєве навчання, технічне обслуговування та підтримку... Тому ми хочемо переконатися, що коли ми надаємо можливості, все це береться до уваги", - зазначив представник міноборони США.

На уточнююче запитання, чи розглядається передача танків, про які просить Україна, представник Пентагону зазначив, що "танки абсолютно на столі, разом з іншими сферами". 

"Ми дивимося на всі українські збройні сили та думаємо на майбутнє, які можливості їм знадобляться, і як США та наші союзники зможуть підтримати Україну у нарощуванні цих можливостей", - сказав він.

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На інше уточнююче запитання, чи мова йде про передачу техніки у віддаленому майбутньому, а не для боїв, що точаться прямо зараз, представник Пентагону сказав, що США залишаються "відкритими".

"З точки зору безпосереднього бою, наявні танки, які можуть бути надані дуже швидко практично без підготовки, - це радянські танки. Але ми, звичайно, відкриті для інших варіантів за умови, що навчання, технічне обслуговування та підтримка будуть забезпечені", - сказав він.

Нагадаємо, після серйозних успіхів України у поверненні територій на Харківщині німецькі політичні партії, зокрема й коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю. Зокрема, передати танки Leopard 2 та БМП Marder.

А міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягає на швидкому ухваленні рішення про постачання Україні німецьких бойових танків.

Теми: УкраїнаЗахідЗбройні силизброя
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