Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пентагон: передача Украине танков западного типа обсуждается

"Европейская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 13:01

Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что предоставление Украине танков западного образца – "абсолютно на столе".

Об этом он сообщил на брифинге для журналистов 19 сентября, пишет "Европейская правда".

Представитель министерства отметил, что сейчас украинские силы в основном полагаются на танки советского образца, и США приложили много усилий, чтобы побудить страны, в основном в Европе, предоставить танки этого типа Украине.

"Но, как я уже говорил, когда мы смотрим на долгосрочные потребности Украины, мы понимаем, что наступит день, когда они, возможно, захотят осуществить переход и, возможно, им придется перейти на модели, совместимые с НАТО. Мы всегда очень внимательно относимся к любому новому оборудованию, которое мы поставляем Украине или которое предоставляют наши союзники, наши партнеры, чтобы обеспечить обучение, техническое обслуживание и поддержку. Поэтому мы хотим убедиться, что когда мы предоставляем возможности, все это принимается во внимание", - отметил представитель Минобороны США.

На уточняющий вопрос, рассматривается ли передача танков, о которых просит Украина, представитель Пентагона отметил, что "танки абсолютно на столе, вместе с другими сферами". 

"Мы смотрим на все украинские вооруженные силы и думаем на будущее, какие возможности им понадобятся, и как США и наши союзники смогут поддержать Украину в наращивании этих возможностей", - сказал он.

Ни другой уточняющий вопрос, идет ли речь о передаче техники в отдаленном будущем, а не для боев, идущих прямо сейчас, представитель Пентагона сказал, что США "остаются открытыми".

ВИДЕО ДНЯ

"С точки зрения непосредственного боя, имеющиеся танки, которые могут быть предоставлены очень быстро практически без подготовки, - это советские танки. Но мы, конечно, открыты для других вариантов при условии, что обучение, техническое обслуживание и поддержка будут обеспечены", - сказал он.

Напомним, после серьезных успехов Украины в возвращении территорий на Харьковщине немецкие политические партии, в том числе и коалиционные, требуют от правительства усилить поддержку Украины оружием. В частности, передать танки Leopard 2 и БМП Marder.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает на скорейшем принятии решения о поставках Украине немецких боевых танков.

Поддержите УП на Patreon

Темы: УкраинаЗападВооруженные силыоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоЗеленский призвал США быть первым гарантом безопасности, а другие страны – выбрать между добром и злом

Зеленский об "очень шумных новостях из России": Наши позиции не меняются

После громкого анонса Путин так и не смог выступить. Пока что

В Воздушных силах объяснили, чем можно сбивать иранские "подарки" России

"Укроборонпром" совместно со страной-членом НАТО строит боеприпасный завод

фотоВ Казачьей Лопани россияне пытали людей в подвалах вокзала и магазина – полиция

Все новости...
Украина
Российские диверсанты форсировали Северский Донец, их прицельно потопили
На Харьковщине 3 человека ранены из-за обстрелов, 2 человека подорвались на минах - ОВА
Эрдоган: возвращение Россией захваченных территорий Украине облегчит переговоры
Последние новости
04:35
Государство, которое провоцирует голод, заслуживает "самую жесткую реакцию" мира – Зеленский
03:38
В Новой Каховке ВСУ поразили колонну военной техники россиян – командование
03:08
ВСУ уничтожили более 150 захватчиков и более 40 единиц техники врага – ОК "Юг"
02:32
Из-за ракетного удара в Харькове заблокированы люди – мэр
01:56
Глава дипломатии ЕС призывает к новым санкциям против России из-за "референдумов"
01:22
Инициатива – за Украиной – Зеленский о ситуации на передовой
01:20
В ЕС не надеются до конца года договориться отойти от единодушия в принятии решений
01:07
видеоЗеленский призвал США быть первым гарантом безопасности, а другие страны – выбрать между добром и злом
00:45
Зеленский об "очень шумных новостях из России": Наши позиции не меняются
00:27
фотоРоссияне весь день били по Сумщине – почти 170 приходов
Все новости...