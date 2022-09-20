Пентагон: передача Украине танков западного типа обсуждается

Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что предоставление Украине танков западного образца – "абсолютно на столе".

Об этом он сообщил на брифинге для журналистов 19 сентября, пишет "Европейская правда".

Представитель министерства отметил, что сейчас украинские силы в основном полагаются на танки советского образца, и США приложили много усилий, чтобы побудить страны, в основном в Европе, предоставить танки этого типа Украине.

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"Но, как я уже говорил, когда мы смотрим на долгосрочные потребности Украины, мы понимаем, что наступит день, когда они, возможно, захотят осуществить переход и, возможно, им придется перейти на модели, совместимые с НАТО. Мы всегда очень внимательно относимся к любому новому оборудованию, которое мы поставляем Украине или которое предоставляют наши союзники, наши партнеры, чтобы обеспечить обучение, техническое обслуживание и поддержку. Поэтому мы хотим убедиться, что когда мы предоставляем возможности, все это принимается во внимание", - отметил представитель Минобороны США.

На уточняющий вопрос, рассматривается ли передача танков, о которых просит Украина, представитель Пентагона отметил, что "танки абсолютно на столе, вместе с другими сферами".

"Мы смотрим на все украинские вооруженные силы и думаем на будущее, какие возможности им понадобятся, и как США и наши союзники смогут поддержать Украину в наращивании этих возможностей", - сказал он.

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Ни другой уточняющий вопрос, идет ли речь о передаче техники в отдаленном будущем, а не для боев, идущих прямо сейчас, представитель Пентагона сказал, что США "остаются открытыми".

"С точки зрения непосредственного боя, имеющиеся танки, которые могут быть предоставлены очень быстро практически без подготовки, - это советские танки. Но мы, конечно, открыты для других вариантов при условии, что обучение, техническое обслуживание и поддержка будут обеспечены", - сказал он.

Напомним, после серьезных успехов Украины в возвращении территорий на Харьковщине немецкие политические партии, в том числе и коалиционные, требуют от правительства усилить поддержку Украины оружием. В частности, передать танки Leopard 2 и БМП Marder.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает на скорейшем принятии решения о поставках Украине немецких боевых танков.