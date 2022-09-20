Россияне на Херсонщине хотят создать "добровольческие батальоны", которые будут воевать против Украины
Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо решил создать "добровольческие батальоны", чтобы жители области брали участие в войне против Украины.
Источник: Сальдо в Telegram
Детали: Сальдо заявил о создании и формировании "добровольческих батальонов", которые потом оправят на войну.
Прямая речь Сальдо: Мы будем создавать добровольческие батальоны, которые вместе с воинами российской армии помогут как можно быстрее завершить победно "специальную военную операцию".
Справка: Сальдо в течение 10 лет, с 2002-го по 2012-й, он был мэром Херсона.
В 2008-м признавался лучшим градоначальником Украины.
Будучи народным депутатом от "Партии Регионов" в январе 2014 года голосовал за "диктаторские законы" Януковича, направленные против Майдана.
Предыстория:
- Оккупанты Херсонской области вслед за боевиками Донецкой и Луганской областей выступили за срочное проведение "референдума" о вступлении в РФ.
- Сальдо принял решение о проведении "референдума"
- Так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" 19 сентября потребовали немедленно инициировать "референдумы"о признании их субъектами Российской Федерации.