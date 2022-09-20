Россияне на Херсонщине хотят создать "добровольческие батальоны", которые будут воевать против Украины

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо решил создать "добровольческие батальоны", чтобы жители области брали участие в войне против Украины.

Источник: Сальдо в Telegram

Детали: Сальдо заявил о создании и формировании "добровольческих батальонов", которые потом оправят на войну.

Прямая речь Сальдо: Мы будем создавать добровольческие батальоны, которые вместе с воинами российской армии помогут как можно быстрее завершить победно "специальную военную операцию".

Справка: Сальдо в течение 10 лет, с 2002-го по 2012-й, он был мэром Херсона.

В 2008-м признавался лучшим градоначальником Украины.

Будучи народным депутатом от "Партии Регионов" в январе 2014 года голосовал за "диктаторские законы" Януковича, направленные против Майдана.

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