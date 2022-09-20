Заступника голови Харківської облради відсторонили: ДБР знайшло паспорт РФ
Заступника голови Харківської обласної ради Богдана Мальованого, який, за даними СБУ та ДБР, має російський паспорт, відсторонили від роботи.
Джерело: Укрінформ з посиланням на голову облради Тетяну Єгорову-Луценко та пресслужбу облради
Пряма мова Єгорової-Луценко: "Сьогодні (20 вересня – ред.) надійшла заява від Богдана Мальованого про відсторонення його від виконання службових обов'язків. На підставі листів СБУ та ТУ ДБР, висновку постійної комісії, враховуючи заяву Богдана Мальованого, сьогодні я видала розпорядження "Про відсторонення від роботи Мальованого Б.Ю.". Надалі чекаємо результатів роботи ДБР та СБУ з цього питання".
Деталі: За її словами, 19 вересня проєкт рішення "Про відсторонення від роботи Мальованого Б.Ю.", що був підготовлений на підставі листів від СБУ та ДБР погодила депутатська комісія.
У пресслужбі додали, що під час пленарного засідання Мальований підтвердив, що дійсно написав заяву про його відсторонення.
Передісторія:
- ДБР 6 липня заявило, що звернулося до Харківської обласної ради "з метою відсторонення посадовця, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області, та іншої, у тому числі таємної інформації". За даними відомства, у Мальованого є паспорт громадянина РФ, отриманий у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків в Росії.
- 7 липня радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі марафону новин заявила, що бюро має достатньо доказів наявності російського паспорта в Мальованого.
- Інформацію про начебто наявність у заступника голови Харківської облради паспорта РФ, ідентифікаційного коду та водійських прав оприлюднила ще 14 лютого нардеп Ірина Фріз.
- Сам Мальований у коментарі ЗМІ спростовував наявність у нього російського громадянства.
- Мальований обіймає посаду заступника голови Харківської облради з 25 листопада 2021 року.