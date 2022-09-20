Заступника голови Харківської облради відсторонили: ДБР знайшло паспорт РФ

Заступника голови Харківської обласної ради Богдана Мальованого, який, за даними СБУ та ДБР, має російський паспорт, відсторонили від роботи.

Джерело: Укрінформ з посиланням на голову облради Тетяну Єгорову-Луценко та пресслужбу облради

Пряма мова Єгорової-Луценко: "Сьогодні (20 вересня – ред.) надійшла заява від Богдана Мальованого про відсторонення його від виконання службових обов'язків. На підставі листів СБУ та ТУ ДБР, висновку постійної комісії, враховуючи заяву Богдана Мальованого, сьогодні я видала розпорядження "Про відсторонення від роботи Мальованого Б.Ю.". Надалі чекаємо результатів роботи ДБР та СБУ з цього питання".

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Деталі: За її словами, 19 вересня проєкт рішення "Про відсторонення від роботи Мальованого Б.Ю.", що був підготовлений на підставі листів від СБУ та ДБР погодила депутатська комісія.

У пресслужбі додали, що під час пленарного засідання Мальований підтвердив, що дійсно написав заяву про його відсторонення.

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