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Заступника голови Харківської облради відсторонили: ДБР знайшло паспорт РФ

Ірина БалачукВівторок, 20 вересня 2022, 14:59
Заступника голови Харківської облради відсторонили: ДБР знайшло паспорт РФ
Богдан Мальований. Фото з Facebook Харківської облради

Заступника голови Харківської обласної ради Богдана Мальованого, який, за даними СБУ та ДБР, має російський паспорт, відсторонили від роботи.

Джерело: Укрінформ з посиланням на голову облради Тетяну Єгорову-Луценко та пресслужбу облради

Пряма мова Єгорової-Луценко: "Сьогодні (20 вересня – ред.) надійшла заява від Богдана Мальованого про відсторонення його від виконання службових обов'язків. На підставі листів СБУ та ТУ ДБР, висновку постійної комісії, враховуючи заяву Богдана Мальованого, сьогодні я видала розпорядження "Про відсторонення від роботи Мальованого Б.Ю.". Надалі чекаємо результатів роботи ДБР та СБУ з цього питання".

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Деталі: За її словами, 19 вересня проєкт рішення "Про відсторонення від роботи Мальованого Б.Ю.", що був підготовлений на підставі листів від СБУ та ДБР погодила депутатська комісія.

У пресслужбі додали, що під час пленарного засідання Мальований підтвердив, що дійсно написав заяву про його відсторонення.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • ДБР 6 липня заявило, що звернулося до Харківської обласної ради "з метою відсторонення посадовця, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області, та іншої, у тому числі таємної інформації". За даними відомства, у Мальованого є паспорт громадянина РФ, отриманий у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків в Росії.
  • 7 липня радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі марафону новин заявила, що бюро має достатньо доказів наявності російського паспорта в Мальованого.  
  • Інформацію про начебто наявність у заступника голови Харківської облради паспорта РФ, ідентифікаційного коду та водійських прав оприлюднила ще 14 лютого нардеп Ірина Фріз.  
  • Сам Мальований у коментарі ЗМІ спростовував наявність у нього російського громадянства.
  • Мальований обіймає посаду заступника голови Харківської облради з 25 листопада 2021 року.

Теми: Харківська областьмісцева владаРосіягромадянство
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